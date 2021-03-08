快訊／敘利亞總統阿塞德夫婦確診新冠病毒　並且出現症狀　

▲敘利亞總統阿塞德。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

敘利亞政府8日宣布，敘利亞總統阿塞德和其妻子均確診COVID-19，並且出現輕度症狀。敘利亞總統府表示，阿薩德和其妻子目前身體狀況良好，未來2至3週將在住所自我隔離。

敘利亞總統府發表簡短聲明說，阿塞德（Bashar al-Assad）和其妻子阿斯瑪（Asma al-Assad）近日出現輕微症狀，經PCR檢測後，證實出現新冠病毒陽性反應。聲明中說，阿塞德呼籲敘利亞人遵守防疫措施，並且向在第一線工作的醫護人員致上敬意。

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