1086雙鞋驚現公園！大馬NGO抗議「遣返緬甸移民」　擺陣提4訴求

記者葉睿涵/綜合報導

馬來西亞移民局不顧法庭發出的暫緩令,在2月強制遣返1086名緬甸非法移民,遭多個人權組織強烈抨擊。當地12個維權組織6日在雪蘭莪州的再也公園(Taman Jaya Park)擺出1086雙不同款式的鞋子,聲援這些緬甸人,並提出4大訴求。

綜合當地媒體報導,維權組織在活動中譴責移民局此舉已違反吉隆坡高庭的判決與「不驅回原則」(Non-refoulement)。他們表示,在這1086名緬甸籍人民中,有男、有女,甚至還有兒童,這些人離開家鄉遠赴大馬,是為了替自己和家人尋求更美好的生活,卻在疫情依舊猖狂、緬甸爆發政變之際,遭馬來西亞政府無情遣返回國,實在不尊重人權。

These lives cannot simply be reduced to a number, distant and disconnected from reality, so we must take a look at the space each of them would have occupied had they stood here in the flesh as living and breathing individuals. pic.twitter.com/0iGwybwbLS