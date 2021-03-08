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翁山蘇姬同黨盟友被捕死亡！　遺體頭包「滲血白布」恐遭嚴刑拷打

記者張寧倢／編譯

緬甸軍政府於7日在第二大城瓦城（Mandalay，又稱曼德勒）朝示威者實彈開槍，更投擲催淚瓦斯與閃光彈，大規模拘捕行動下，有至少70人在當天被捕。其中與民意領袖翁山蘇姬同屬「全國民主聯盟」（NLD）的幹部金貌拉（Khin Maung Latt）也遭到逮捕，並於拘留期間死亡。

▲▼58歲的金貌拉是「全國民主聯盟」（NLD）的幹部，於6日遭緬甸軍警逮捕，7日死亡。（圖／路透）

▲金貌拉被捕後於7日死亡。（圖／路透）

根據路透社報導，現已解散的議會的NLD議員西圖貌（Sithu Maung）透過臉書發文稱，金貌拉曾擔任他的競選總幹事，但已於6日晚間在仰光（Yangon）班貝坦區（Pabedan）遭到警方逮捕。另外一名前議員巴謬登（Ba Myo Thein）則說，從金貌拉的頭部與身體傷勢報告看來，懷疑他曾被虐打，「似乎是在晚上被捕後受到嚴刑拷打，這是完全不可接受的。」

▲▼58歲的金貌拉是「全國民主聯盟」（NLD）的幹部，於6日遭緬甸軍警逮捕，7日死亡。（圖／路透）

▲當地民眾前來參加喪禮，瞻仰金貌拉遺容。（圖／路透）

據路透社看過的遺體照片顯示，58歲的金貌拉頭上包裹著沾有血跡的白布，死因則尚未被證實。西圖貌補充，緬甸維安部隊6日晚間也曾尋找NLD新聞人員貌貌（Maung Maung）的下落，由於目前還找不到他，便轉向拘捕貌貌的兄弟，「他的兄弟遭軍警毆打，還被吊起來折磨，因為軍警沒有人可抓。」

▲▼58歲的金貌拉是「全國民主聯盟」（NLD）的幹部，於6日遭緬甸軍警逮捕，7日死亡。（圖／路透）

▲58歲的金貌拉是「全國民主聯盟」的政黨地區幹部，曾於6日遭緬甸軍警逮捕。（圖／路透）

路透社指出，根據人權團體「政治犯援助協會」數據顯示，截至6日，緬甸軍方發動政變以來已經逮捕超過1700人，聯合國也表示，目前已有50多人死亡。緬甸南部城鎮土瓦（Dawei）一名抗議領袖對人群高喊，「他們殺人就像殺雞一樣，若我們不反抗，很難說我們會變成怎樣，所以我們必須反抗。」

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