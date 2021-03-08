尪劈腿妻怒印「報復傳單」…街頭巷尾貼滿滿！　網敲碗要看續集

▲英國一名妻子發現丈夫出軌後，在小鎮進行了大型「報復行動」。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

英國曼徹斯特奧爾德姆（Oldham）的居民在6日早上起床時發現，小鎮裡的樹木、路燈、垃圾桶，甚至是汽車，都被貼上了內容相似的傳單，上面寫著「慎防劈腿者」，原來是一位身份不明的女士在發現丈夫出軌後，決定以這樣的方式進行報復。

綜合《太陽報》和LADbible網站報導，這名憤怒的妻子印製了許多內容相同的傳單，並將它們貼滿大街小巷。這張A4大小的傳單上，除了列出丈夫的惡行與他的部分個資外，還有著「慎防劈腿者」、「除掉不忠的丈夫」、「你在欺騙你的妻子嗎？你很快就會被捉住！你是XX街上的連續出軌者嗎？」等威脅字眼。

'Cheater alert!' - Bizarre posters calling out unfaithful husband pinned on trees and lampposts in Oldham https://t.co/lthlreLRKD — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) March 6, 2021



這名女子把接下來沒有丈夫的日子稱為「末日狂歡」，還寫下「妳知道自己的丈夫今晚夜宿何處嗎？昨晚呢？上周呢？」，宣導妻子們不要像她一樣對丈夫過於信任。

路人拍下這些傳單的照片上傳網路，讓許多網友紛紛前來「朝聖」這位妻子的復仇計劃。網友們表示，「我的好奇心快殺死我了！好想知道她什麼時候才會製作下一張傳單」、「看來鎮上有超過一人正在擔心」。目前這位女士的身份尚未被公開，也沒有人知道這個「倒霉的丈夫」到底是誰。

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