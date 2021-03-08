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幫外勞買彩券嗨中600萬頭獎！　雇主私吞誆：我沒買成

▲▼彩券。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲緬甸夫妻匯了300泰銖請雇主幫忙買3張彩券。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

不少人都有買彩券試手氣的習慣。泰國有一對來自緬甸的外籍勞工夫妻，日前委託泰籍雇主幫忙購買3張彩券，幸運地受財神眷顧中了頭獎600萬泰銖（約新台幣547萬元）。怎料雇主竟想私吞獎金，誆騙他們「沒買成功」，卻私下拿去兌獎，夫妻倆發現後只好報警求助。

泰媒報導，這對緬甸夫妻在3月初匯了300泰銖（約新台幣273元）給老闆，請他幫忙買3張彩券，對方買到手後，也拍照將彩券號碼傳給他們確認。等到開獎時，夫妻倆驚見頭獎號碼與其中一張彩券吻合，連忙請老闆將彩券還給他們。

不料雇主卻想賴帳，謊稱自己忘了付錢，所以彩券最後沒有購買成功，想方設法欲將獎金占為己有。最初，夫妻倆相信老闆的說法深感惋惜，之後卻發現對方竟偷偷去兌獎，他們深感無奈又憤怒，不知如何是好，只好求助當地官員陪同報警，最後在警方見證下完成談判，決定夫妻倆拿350萬泰銖，剩下的250萬泰銖則給了雇主。

夫妻倆在領得獎金後，將這筆錢分給一起打工的同胞，也捐給需要幫助的殘障人士，以及貧困的弱勢團體。他們的善行在網路上傳開後，獲得網友們一片讚賞，「即便受雇主欺騙，內心依然相當善良，十分可貴。」

▲男子不小心買到相同號碼彩券，竟意外獲得200萬美金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雇主遭指控後辯稱，自己一毛錢都沒拿到。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而，雇主出面喊冤，聲稱自己一毛錢都沒有獲得，根本與他無關。雇主承認當天夫妻倆確實有轉帳給他，請他幫忙買彩券，不過他的妹妹卻忘了將錢轉給彩券商，得知中獎後是他從中替夫妻倆和彩券行談判，最後夫妻倆才拿到350萬泰銖，彩券行拿250萬銖，而他一毛未得。

不僅如此，該名雇主也被爆出積欠緬甸勞工工資，他承認確有其事，但是他喊冤自己絕對沒有欺詐勞工，也沒有騙他們。

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