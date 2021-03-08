國軍8神力女超人故事曝光　她被金龍徽章「直接釘入」胸膛

▲青年日報在IG介紹8位「神力女超人」，海軍水下作業大隊任婕上兵，是首位海軍水械專長班結訓女性士兵。（圖／青年日報IG）



記者陶本和／台北報導

適逢國際婦女節，青年日報透過IG分享8位「神力女超人」的故事，其中包括海軍水下作業大隊任婕上兵，是首位海軍水械專長班結訓女性士兵，當時結訓時，哥哥幫她在胸膛「釘」上榮譽的金龍徽章。

國軍近年越來越多女性投入軍旅，而她們的表現也都不遜於男性，青年日報在「國際婦女節」這一天，則在IG帳號上分享8位「神力女超人」的故事，並稱讚她們是國防安全上，很重要的「女力」。

首先，是憲兵快速反應連女連長嚴培文少校，她曾獲選109年國軍模範團體殊榮，主要負責衛戍區快反制變的重任；另外，也有海軍水下作業大隊任婕上兵，她是首位海軍水械專長班結訓的女性士兵，當時她在結訓時，哥哥為她在胸膛「直接釘入」象徵榮譽的金龍徽章，一度成為媒體討論的話題。

▲青年日報在IG介紹8位「神力女超人」，憲兵快速反應連女連長嚴培文少校，帶領官兵獲選109年國軍模範團體殊榮。（圖／青年日報IG）



第三位，青年日報則介紹陸軍特指部特2營張玉湘上兵，她是陸軍特訓中心格鬥師資班首位女性學員，她在格鬥師資班打出了一片天；第四位是「防護面罩下的女孩」，是陸軍33化學兵劉于墐上士，在疫情爆發之後，她參與多場消毒任務，在密不透風的防護衣下，眼神流露出使命必達的決心。

接著，青報介紹陸軍首位CH-47SD直升機女飛行官陳彥蓁上尉，她從調皮的小女孩，成為令人稱羨的飛官，去年以第一名成績通過CH-47SD合格班鑑測，正式加入飛行行列。

第六位，則是花防部首位女性戰車副車長江佳馨下士，她過去擔任M60A3戰車射手，能夠搬運近30公斤的破甲榴彈與機槍；接著則是國軍空勤人員求生訓練中心，首位女性專業教官廖婷宇中尉，她擁有初級緊急救護技術員、水上安全救生員、3噸固定式起重機、CMAS 二星救援潛水等專業證照。

最後，則是國軍首位反潛直升機女飛官許秀青上尉，她在去年正式取得S-70C反潛直升機飛行副駕駛資格，再次證明飛行無關性別。

▼青年日報在IG介紹8位「神力女超人」，陸軍特指部特2營張玉湘上兵，為陸軍特訓中心格鬥師資班首位女性學員。（圖／青年日報IG）



▼青年日報在IG介紹8位「神力女超人」，陸軍33化學兵群劉于墐上士，自疫情爆發以來，參與多場消毒任務。（圖／青年日報IG）



▼青年日報在IG介紹8位「神力女超人」，陸軍首位CH-47SD直升機女飛行官陳彥蓁上尉。（圖／青年日報IG）



▼青年日報在IG介紹8位「神力女超人」，花防部首位女性戰車副車長江佳馨下士 ，曾擔任M60A3戰車射手。（圖／青年日報IG）



▼青年日報在IG介紹8位「神力女超人」，國軍空勤人員求生訓練中心首位女性專業教官廖婷宇中尉。（圖／青年日報IG）



▼青年日報在IG介紹8位「神力女超人」，首位反潛直升機女飛官許秀青上尉，去年正式取得S-70C反潛直升機飛行副駕駛資格。（圖／青年日報IG）

