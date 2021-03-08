「思念過世女友」惡男性侵她14歲女兒　法院重判鞭刑12下！

▲男子性侵死去女友女兒，被判鞭刑。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

新加坡一名43歲男子因為思念死去的前女友，竟然移情到對方的14歲女兒身上，還下藥進行性侵，少女因為一直把他當成自己的父親，事發後受到巨大打擊，甚至出現自殘行為，法院最後決定重判男子入獄13年，鞭刑12下。

新加坡《今日報》報導，43歲被告雖然與少女母親交往多年並且同居，但一直沒有結婚，由於少女把他當成親生父親看待，即使女友2014年去世後少女搬家，2人仍然保持聯絡。

被告2019年7月4日打電話給少女，說自己耳朵受到感染，邀少女陪同一起去醫院，結束後卻在飲料中偷偷下藥，後來又以探望奶奶為由帶回家中。少女醒來發現自己被視為父親的男人擁抱，被告卻說他只是在「思念去世女友，什麼都不做」，後來卻被性侵得逞。

少女趁著被告前往商店時，搭上計程車逃走，後來向福利機構社工揭發這起性侵案件，少女表示，被告侵犯她時還說要和她結婚，因為2個人沒有血緣關係，讓她事發後不斷做惡夢，還因為自責出現自殘行為。

本案8日在高院開庭，檢察官認為，被告濫用少女「對於一個父親的信任」，來滿足自己私慾，罪大惡極應當求處死刑。而辯護律師則以被告已對受害者所做的一切懺悔，並且一開始就認罪請求緩刑，法院最後判處13年刑期與鞭刑12下。

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