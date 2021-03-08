宜蘭綠色博覽會27日登場　侯友宜林姿妙共邀參與春季盛會

▲宜蘭縣長林姿妙8日說：2021宜蘭綠博準備好了，歡迎大家蒞臨！。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣每年春季的大型環境教育旗艦活動綠色博覽會，將於3月27日至5月9日在蘇澳武荖坑風景區登場。新北市政府與宜蘭縣政府合作，8日於新北市政府禮堂舉辦「2021宜蘭綠色博覽會縣外啟動記者會」，侯友宜市長與林姿妙縣長共同邀請鄉親參與一年一度的春季盛會林姿妙說：「綠博準備好了，歡迎大家蒞臨！」

宜蘭縣長林姿妙說: 「2021宜蘭綠色博覽會選在戶外開闊的武荖坑風景區舉辦，園區青山綠水，風景秀麗，非常適合大家一起來郊遊踏青，同時也能在寓教於樂的休閒體驗中學習友善環境，珍惜生態物種，以及減緩氣候變遷的永續發展理念。

而為落實防疫新生活，綠博除要求入園需配戴口罩並採實聯制外，在入口處將設置紅外線熱像測溫儀，及於各展館提供測量額溫服務，若有民眾發燒超過37.5度，將進行關懷勸導離園，此外，園區也會做好場域與設備的消毒工作，飲食設置專區，遊客達人數上限時將進行總量管制等作為，讓民眾能夠安心放心。林縣長說：綠博準備好了，歡迎大家蒞臨！」

新北市長侯友宜表示：非常歡迎林姿妙到來，也感謝邀請新北成為宜蘭綠博盛會的夥伴縣市，新北市是全台最大的消費地，擁有400萬人口，2021年將會以「有機 會更好」為主題，在綠博展示新北市政府有機農業國際事務的願景、商業模式的發展，並示範各種智慧化販售、無人販售等商業設施，希望所有人都能在過程中看到「有機」的價值，並找到自己的「機會」，讓台灣農業「有機 會更好」！同時也藉由「友善契作大聯盟」，利用線上媒合機制促成穩定的契約農業，持續推動農業健康邁進。

林姿妙為表達對新北市、花蓮縣、彰化縣等夥伴縣市共同參展的感謝，特別推出三個夥伴縣市週，3/27~4/2開幕新北週，新北市民持身分證明文件，不分平假日，一律比照宜蘭縣民只要100元就能入場，4/3~4/9第二週為花蓮週， 4/10~4/16第三週彰化週，當週該夥伴縣市縣民入場都只要100元，錯過縣市週時間，將會回到正常公告票價，敬請夥伴縣市鄉親把握。

2021宜蘭綠色博覽會共規劃14個陸域展區、2個水域遊戲體驗區、8處裝置藝術，以及豐富的互動娛樂體驗，活動主題連結聯合國「全球永續發展目標 SDGs」，將生態物種保育、氣候變遷行動、智慧農業、永續漁業、再生能源、減塑倡議融入策展規劃，建構一個在體驗中學習友善環境，在休閒中理解自然生態的「希望城堡」，並藉由400年前西班牙文學中的夢想騎士唐吉訶德，以大型藝術裝置、定目偶劇、全新創作歌曲、主題館專區展覽，「彰顯人因夢想而高貴，因行動而不凡的價值」，召喚更多如齊柏林導演般為環境奉獻，成就典範行動的勇士。

宜縣府提醒：綠博官網http://greenexpo.e-land.gov.tw/將提供入園提醒資訊，包括入園實聯制與相關防疫措施、交通接駁指引、體驗活動預約、藝文展演場次等，遊客亦可透過宜蘭綠色博覽會臉書粉絲專頁洽詢。