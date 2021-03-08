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19歲少女遭塞塑膠袋棄屍！荒廢16年成街友天堂　廢市場爆離奇命案

▲▼ 廢墟,荒廢,塗鴉 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 曾經人來人往的魚市場舊址已荒廢多年 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約富爾頓魚市場（Fulton Fish Market）擁有近200年歷史，最早由黑手黨所管理，2005年搬遷至布朗克斯一棟新大樓，位於曼哈頓南街海港（South Street Seaport）附近的市場舊址則荒廢至今，日前傳出一起驚悚命案。一具19歲少女屍體遭人裝在塑膠袋內，丟棄於該建築的樓梯間，警方已著手調查。

富爾頓魚市場舊址由數棟建築組成，包括這具屍體被發現的新市場大樓（New Market Building）。19歲女性街友桑切斯（Rosalee Sanchez）6日上午9時20分被人發現陳屍於二樓樓梯上，並以塑膠袋包裹。紐約警方表示，一名男性街友現已承認毆打並殺害女子。

據知情人士說法，25歲男子波姆（Austin Boehm）承認謀害桑切斯，和另一名20歲嫌犯梅爾卡多（Christian Mercado）都被指控二級謀殺。

《華盛頓郵報》報導，一名不知名人士撥打911報案，宣稱一名名為佐佐（Zozo）的友人帶自己到這棟大樓，讓他看桑切斯的屍體，並稱波姆是兇手。警方獲報趕到時，同為街友的波姆及梅爾卡多就在案發現場。目前還不清楚報案人是否就是嫌犯，以及他們與死者的關係。

據警方說法，桑切斯身上沒有明顯外傷，現正安排驗屍，以確認死因。知情人士向美媒《AMNY》透露，桑切斯的屍體被發現時可能已經死亡數天。但《每日新聞》（Daily News）報導，警方在附近一間房間內發現一灘新的血跡。

根據《華盛頓郵報》，桑切斯的男友向警方指出，她在幾週前就被人帶到這棟建築物倉庫內，但此說法尚未被證實。截至6日當天，警方未將桑切斯的男友列為嫌疑人。

《每日郵報》報導，富爾頓魚市場過去每年可售出1.25億磅重的魚，整個20世紀至少與一個黑手黨家族有關。1995年一場大火燒毀市場主要建築，促使當地官員進一步調查火災是否由縱火引起。紐約商業誠信委員會（City of New York's Business Integrity Commission）2001年起介入監管市場，以防止黑手黨勢力影響。市場於2005年搬遷後，舊址已成為廢墟。據當地居民說法，1993年落成的新市場大樓已經被街友「接管」多年。

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