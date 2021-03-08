快訊／光寶創辦人宋恭源涉內線交易！檢調多路搜索　約談8大咖到案

▲光寶集團董事長宋恭源涉內線交易遭搜索約談。（資料照／記者楊絡懸攝）

記者劉昌松／台北報導

光寶集團創辦人宋恭源，疑似在去年利用集團內敦南科技併購案的利多消息，透過女性密友在重訊公布前大買敦南股票，宋另外把這個內線消息告訴好鄰居、駐日代表謝長廷大舅子游明昌一起進場，總共獲利約6800萬元，台北地檢署檢察官張靜薰8日指揮調查局兵分13路展開搜索並依違反《證交法》罪嫌約談宋、游等8人。

宋恭源2020年才舉行記者會，宣布辭任光寶董事長一職，交班給長子宋明峰接任，啟動二代接班，宋恭源當時在記者會上表示也提到，分離式元件大廠「敦南科技」在正面對中國競爭下，併給於美國掛牌的集團另家子公司「達爾科技」，希望能創造另一個機會。

不過檢調獲報，當年敦南科技在公開資訊觀測站公告，將被達爾科技收購，全體股東將收到每股現金42.5元的利多消息前，宋就透過交往多年的女密友單雅文，利用假外資交易，以英屬維京群島的SF公司名義，透過英商高盛國際(GSI)買進敦南股票，等著達爾科技收購時，再全數賣出，賺取價差約6800萬元。

檢調追查，宋除了讓女密友賺錢外，還疑似把這個利多內線，透露給大直的高級社區豪宅的好鄰居游明昌，游明昌則指示妻子王彩霞、兒子游翔曦大買進敦南股票，最後也賣出獲利約300萬元。另外，宋的女密友單雅文「呷好道相報」，也通知自己的妹妹、手帕交胡曼玲、阮昱方等人一起賺了進場，這3人獲得的擬制性價差合計約500萬元。

檢察官張靜薰8日指揮調查局桃園市調處，兵分13路，搜索宋恭源、游明昌等人住處、以及相關辦公室，預計依違反《證券交易法》中的內線交易罪嫌約談宋、游等8名被告以及人頭帳戶等證人到案。

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