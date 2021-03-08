　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台女博士生遭撞死…酒駕男竟稱「酒測值不高」求輕判　韓網罵爆！

▲▼嘉義醫院麻科主任曾慶暉愛女車禍身亡，連署書已達5.8萬份，宋讚養號召連署。（圖／翻攝自青瓦台、臉書）

▲ 曾以琳親友透過南韓青瓦台請願平台發起連署，盼當局加重酒駕刑責，5天內達到20萬人門檻。（圖／翻攝自青瓦台、臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣女孩曾以琳在南韓首爾攻讀博士學位期間，2020年11月6日步行過馬路時遭酒醉駕駛撞死。此案進入審理程序，韓檢今（8）日對被告求處6年徒刑。他的律師稍早在法庭上以肇事當時「酒測值不高」為由，請求法官從輕量刑，就連南韓網友都氣得留言大罵「不要臉」。

《國民日報》8日報導，首爾中央地方法院今日針對肇事的52歲金姓男子召開一審宣判前最後一次審理庭。根據南韓《尹昌浩法》（特定犯罪加重處罰法修正案），金男可處最低3年至最高無期徒刑。由於他此前有2次酒駕前科，本案發生時血液酒精濃度更將近吊銷駕照標準，檢方求處6年徒刑。一審判決結果預計於4月14日出爐。

金男律師主張，被告承認所有罪名，正為此深深反省，但考慮到其酒測值相較之下並不高，且當時戴著的硬式隱形眼鏡移位，才會釀成悲劇，請法官考慮上述因素，從輕處罰。但韓媒指出，金男當時酒測值高達0.079%，已達吊扣駕照標準，與吊銷駕照標準的0.08%也相差不遠。

曾以琳家屬委任律師指出，受害者父母至今無法走出衝擊，為了不讓養育28年的女兒白白死去，要求嚴懲被告。

金男在最後陳述時則表示，「一瞬間的錯誤判斷造成無法挽回的後果，每天都為此感到後悔，真心向逝者及家屬道歉並祈求原諒。」

這起事件在南韓也引起公憤，8日檢方求處6年消息一出，網友紛紛留言表示，「只喝了一點酒就撞死人卻要求輕判，這是正常的嗎」、「有2次前科還希望輕判？如果還有那麼一丁點良心的話就閉上嘴，認了吧」、「酒測值都到吊扣執照標準了，還說沒那麼高？撞死人的人也太厚臉皮了」、「酒駕撞死人還有臉要求輕判？就算拿你的命來償也換不回逝者啊」。

台灣女學生首爾遭酒駕撞死　韓國檢方求處6年徒刑
台女遭酒駕撞亡「青瓦台連署破20萬」　父看韓警回應哽咽：失望
台女首爾留學被酒駕撞死　南韓政府回應了「嚴懲3年以上徒刑」！

►聽Podcast掌握國際局勢

►Apple AirPods Pro大降價！特價只要5990

ET快訊
柯基犬倒菜刀旁「血泊中昏迷」媽嚇瘋　結局驚呆萬人
老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　陸人夫爽吃姊妹丼3年
掛18號！26號病人晚到卻先看　他等1小時怒問一句..診間沉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「憤怒人妻」報復出軌尪！惡行印傳單貼全村　網笑翻敲碗要看續集

「思念過世女友」惡男性侵她14歲女兒　法院重判鞭刑12下！

日本「最老女高中生」畢業　4中老年子女一起賀圓夢

女童肩上突冒「蠕動金綠布團」　母細看竟是大蟒蛇！下秒嚇瘋逃走

結婚要離開娘家...新娘太傷心「哭到暈倒」　心臟驟停當場身亡！

台女博士生遭撞死…酒駕男竟稱「酒測值不高」求輕判　韓網罵爆！

翁山蘇姬太親中！緬甸軍頭「不想當魁儡」　要說客向西方國家示好

錄到撞鬼瞬間！女娃直盯漆黑角落　下秒「淒厲尖叫」爆哭狂奔

10歲女童慘被「水拷問」浸浴缸溺死！巫師阿姨逼舔狗糞：她中邪了

瑞士公投通過　51％贊成公共場合「禁蒙面」！穆斯林批歧視

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

「憤怒人妻」報復出軌尪！惡行印傳單貼全村　網笑翻敲碗要看續集

「思念過世女友」惡男性侵她14歲女兒　法院重判鞭刑12下！

日本「最老女高中生」畢業　4中老年子女一起賀圓夢

女童肩上突冒「蠕動金綠布團」　母細看竟是大蟒蛇！下秒嚇瘋逃走

結婚要離開娘家...新娘太傷心「哭到暈倒」　心臟驟停當場身亡！

台女博士生遭撞死…酒駕男竟稱「酒測值不高」求輕判　韓網罵爆！

翁山蘇姬太親中！緬甸軍頭「不想當魁儡」　要說客向西方國家示好

錄到撞鬼瞬間！女娃直盯漆黑角落　下秒「淒厲尖叫」爆哭狂奔

10歲女童慘被「水拷問」浸浴缸溺死！巫師阿姨逼舔狗糞：她中邪了

瑞士公投通過　51％贊成公共場合「禁蒙面」！穆斯林批歧視

太子爺伸手擼狗「整台推去散步」　牠臉超錯愕笑倒網：後台很硬！

韋汝挑戰對唱被虧「妳應該不會唱」反駁：我差點出唱片

第1次喝喜酒！25歲單身妹「想帶媽去」　網點1關鍵勸：千萬母湯

Uni Girls妮妮在獅隊竟跳了11年　「凍齡」跳到不能跳為止

喝喜酒打包還拿餅！紅包金額「8字神回」新娘氣炸　對話曝掀眾怒

陸軍採購「戰術車輪」驗收大放水　陸勤部3官兵涉圖利廠商1393萬

金山警攜手志工中隊關懷弱勢　送生活物資暖人心好溫情

《天橋上》雙胞胎生離死別　「替我笑大聲一點」網哭爆

從1樓抬頭看「6樓↑全消失」！他到林口被濃霧嚇傻：當地人怎忍受

旺宏2月營收30億元創同期高　華邦電年增73%

特斯拉插進車頂畫面曝！貨車運將站國道狂揮手　他「急剎30m」噴白煙直撞

國際熱門新聞

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

越南雪乳正妹爆紅！　「真身」曝光：真愛難尋

南韓恐第一個從全球「消失」！

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

13歲少女推婦人「翻牆扔下樓」確認死亡才離開

醫驚爆咖啡粉含「小強」！　網崩潰

凱特「被弄哭」真相逆轉　梅根：哭的是我

消耗量僅次於水　地球1資源面臨匱乏

小情侶樓梯間激戰被活逮！他跳17樓奇蹟生還

男沒釣到魚撿怪石　竟是2顆龍涎香

台女學生首爾遭酒駕撞死　韓檢求處6年

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

更多熱門

相關新聞

10歲女童「水拷問」慘溺死！阿姨逼她舔狗糞

10歲女童「水拷問」慘溺死！阿姨逼她舔狗糞

南韓一名年僅10歲的女童A某，在搬進京畿道龍仁市某公寓與阿姨B某、姨丈C某同住後，迎來人生中最痛苦的慘劇！今年2月初，女童遭到阿姨虐打，頭部還被數次強壓至放滿水的浴缸，導致最後休克溺死。事後，B某報案時謊稱女童失足跌進浴缸才失去意識，直到女童送醫後被發現全身布滿瘀傷，整起虐童案件才被警方揭發。

美媒：日相菅義偉最快4月訪白宮

美媒：日相菅義偉最快4月訪白宮

台女學生首爾遭酒駕撞死　韓檢求處6年

台女學生首爾遭酒駕撞死　韓檢求處6年

美韓談妥「軍費分攤」！南韓須聽話買武器

美韓談妥「軍費分攤」！南韓須聽話買武器

接種新冠疫苗後仍染疫！南韓2名護理師發燒

接種新冠疫苗後仍染疫！南韓2名護理師發燒

關鍵字：

曾以琳酒駕日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭黑人男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

小薰當媽了！兒子今年上大學

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

人家來鋪柏油！柴擋卡車捍衛尿權

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面