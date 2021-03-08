台女博士生遭撞死…酒駕男竟稱「酒測值不高」求輕判　韓網罵爆！

▲ 曾以琳親友透過南韓青瓦台請願平台發起連署，盼當局加重酒駕刑責，5天內達到20萬人門檻。（圖／翻攝自青瓦台、臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣女孩曾以琳在南韓首爾攻讀博士學位期間，2020年11月6日步行過馬路時遭酒醉駕駛撞死。此案進入審理程序，韓檢今（8）日對被告求處6年徒刑。他的律師稍早在法庭上以肇事當時「酒測值不高」為由，請求法官從輕量刑，就連南韓網友都氣得留言大罵「不要臉」。

《國民日報》8日報導，首爾中央地方法院今日針對肇事的52歲金姓男子召開一審宣判前最後一次審理庭。根據南韓《尹昌浩法》（特定犯罪加重處罰法修正案），金男可處最低3年至最高無期徒刑。由於他此前有2次酒駕前科，本案發生時血液酒精濃度更將近吊銷駕照標準，檢方求處6年徒刑。一審判決結果預計於4月14日出爐。

金男律師主張，被告承認所有罪名，正為此深深反省，但考慮到其酒測值相較之下並不高，且當時戴著的硬式隱形眼鏡移位，才會釀成悲劇，請法官考慮上述因素，從輕處罰。但韓媒指出，金男當時酒測值高達0.079%，已達吊扣駕照標準，與吊銷駕照標準的0.08%也相差不遠。

曾以琳家屬委任律師指出，受害者父母至今無法走出衝擊，為了不讓養育28年的女兒白白死去，要求嚴懲被告。

金男在最後陳述時則表示，「一瞬間的錯誤判斷造成無法挽回的後果，每天都為此感到後悔，真心向逝者及家屬道歉並祈求原諒。」

這起事件在南韓也引起公憤，8日檢方求處6年消息一出，網友紛紛留言表示，「只喝了一點酒就撞死人卻要求輕判，這是正常的嗎」、「有2次前科還希望輕判？如果還有那麼一丁點良心的話就閉上嘴，認了吧」、「酒測值都到吊扣執照標準了，還說沒那麼高？撞死人的人也太厚臉皮了」、「酒駕撞死人還有臉要求輕判？就算拿你的命來償也換不回逝者啊」。

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