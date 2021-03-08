北海道驚見「冰晶狗尾草」　大自然雨冰下的奧妙

▲日本有一名網友分享植物變成冰晶標本。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）
實習記者劉佩婷／綜合報導
日本有一名居住在北海道的網友Yumeki，先前在推特上分享植物結成「雨冰」的照片，狗尾草外層冰凍呈透明的冰晶，外型看起來像是自然界的標本，照片吸引近九千人按讚。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，Yumeki非常熱愛自然環境，對於大自然所創造的鬼斧神工相當著迷，所以時常拍攝一些漂亮的照片與網友們分享，Yumeki先前在網路上分享一張冰晶的狗尾草，只見在雪白的空地裡，狗尾草彎曲的被冰封住，像是冰晶的標本，讓許多網友都為之驚嘆。
▲北海道低溫下所產生的「雨冰」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）
據了解，凍雨開始時是以雪的形式從高空雲層落下，在下降過程中遇到溫度高於結冰溫度的暖氣流層而完全融化為雨滴，之後在更低的高度上又遇到溫度低於攝氏零度的冷氣流層，這時雨滴不會再凝結，就會形成過冷雨滴。
照片一曝光後，許多網友紛紛前來留言，「這太美了啦！根本是打蠟過吧！」、「到底是甚麼原理形成的？」、「謝謝大自然讓我們飽受眼睛的福利！」、「第一次看到這種景象！」、「沒看過如此美麗的火花！大自然真是無奇不有。」
氷の標本になったネコジャラシ！！— ユメキ / オサ好き (@yumeki_osamushi) March 3, 2021
雪から雨に変わり気温が下がったことでこんな面白いことになったっぽい！
とても神秘的で美しい pic.twitter.com/Yiyc4IFnxE
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