北海道驚見「冰晶狗尾草」　大自然雨冰下的奧妙

▲日本有一名網友分享植物變成冰晶標本。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

日本有一名居住在北海道的網友Yumeki，先前在推特上分享植物結成「雨冰」的照片，狗尾草外層冰凍呈透明的冰晶，外型看起來像是自然界的標本，照片吸引近九千人按讚。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，Yumeki非常熱愛自然環境，對於大自然所創造的鬼斧神工相當著迷，所以時常拍攝一些漂亮的照片與網友們分享，Yumeki先前在網路上分享一張冰晶的狗尾草，只見在雪白的空地裡，狗尾草彎曲的被冰封住，像是冰晶的標本，讓許多網友都為之驚嘆。

▲北海道低溫下所產生的「雨冰」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

據了解，凍雨開始時是以雪的形式從高空雲層落下，在下降過程中遇到溫度高於結冰溫度的暖氣流層而完全融化為雨滴，之後在更低的高度上又遇到溫度低於攝氏零度的冷氣流層，這時雨滴不會再凝結，就會形成過冷雨滴。

照片一曝光後，許多網友紛紛前來留言，「這太美了啦！根本是打蠟過吧！」、「到底是甚麼原理形成的？」、「謝謝大自然讓我們飽受眼睛的福利！」、「第一次看到這種景象！」、「沒看過如此美麗的火花！大自然真是無奇不有。」