黛妃愛用Cartier鑽石手鍊　梅根專訪上配戴致敬

▲哈利王子與梅根接受歐普拉專訪，節目於台灣時間8日上午9時播出。（圖／取自Oprah Winfrey臉書）

實習記者陳培鈞／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）接受美國知名媒體人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，節目於台灣時間8日上午9時播出，梅根在訪談中配戴法國品牌Cartier的鑽石手鍊，是黛安娜王妃曾經配戴的款式。

黛妃生前，曾多次在公開場合戴這款法國品牌Cartier的手鍊，據說哈利王子2017年向梅根求婚時，從這款手鍊上取下鑽石，鑲在梅根的訂婚戒指上。這並非是梅根第一次戴這款鑽石手鍊，她2018年出訪時也曾戴過。

梅根在訪談還首度透露，自己懷有女兒的好消息，預計於夏天出生；同時，她也提到1歲的兒子亞契（Archie），出生前曾遭到英國王室成員歧視，稱以後不會給與亞契王子頭銜、不會提供他安全保障，甚至因為梅根具有黑人血統而被論及「亞契的膚色會有多黑」的擔憂。