網購4組殺菌濕紙巾一年後才收到貨　買家等到都忘了有買

▲為了防疫，美國一名男子去年3月網購消毒用品，其中一項商品竟然遲了一年後才出貨。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

疫情爆發初期，口罩、酒精噴霧、乾洗手、抗菌濕紙巾等防疫用品大搶手，美國一名男子為了在疫情間維持個人衛生，去年3月從網路訂購消毒用品，期間也陸續收到商品，其中有一項卻遲遲不到，就在他都忘記已經有購買這項產品時，終於送來了，只是看了一下日期，竟然延遲了一年後才出貨。

根據《BuzzFeed》報導，在新冠疫情大爆發期間，倫頓（Benjy Renton）在「WB Mason」商城購買塑膠噴霧瓶、2瓶乾洗手以及4組殺菌濕紙巾，1個星期後，噴霧瓶、乾洗手都到貨了，剩下殺菌濕紙巾還在出貨中，只是送貨速度慢到他已經忘了還有一項產品沒收到，而他母親在上周四早上傳來一張照片，看到殺菌濕紙巾後才驚訝想起。

倫頓原本預期會有商品延遲出貨，卻沒想到竟然會等了一年才送達，因此在推特略有諷刺的發文，「在349天前，2020年3月20日訂購的殺菌濕紙巾，它們終於來了。」不過他在受訪時說，「老實講，我有點忘記了，但很高興它們最後到了。」對此，WB Mason商城尚未有任何回應。

不過在收到殺菌濕紙巾後，倫頓現在反而不太確定要如何使用它們。倫頓提到，剛開始，他們也像其他人一樣，對東西進行消毒，但在了解病毒的傳播途徑後，在沒有使用到殺菌濕紙巾的情況下，他們過去一年來靠著現有的消毒用品挺過這波疫情。