13歲小弟「遭逼喝尿、皮帶狂鞭」霸凌片曝光！媽怒控：同學是惡魔

▲美國德州13歲男童遭同學霸凌逼喝尿。（圖／翻攝TikTok@jdkon_thedm）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州爆發一起同儕霸凌事件，媽媽薩摩（Summer Smith）表示，13歲兒子聖馬瑞恩（SeMarion Humphrey）過去1年以來都遭到同學霸凌，上（2）月在同學家過夜時，被皮帶鞭打、辱罵種族歧視字眼，甚至遭發射BB彈、逼迫喝尿。她憤怒指控，這些同學簡直就是「惡魔」。

綜合外媒報導，薩摩在社群媒體上公布影片，指控哈格德中學（Haggard Middle School）學生霸凌，「你們必須做到多麼可怕的地步？」她說，那些孩子精心計畫這場過夜派對，其中一人甚至早在1個月前就假裝和兒子成為好友，「這不是惡作劇，也不只是霸凌。這是一個有預謀的計畫，很顯然地，邀請聖馬瑞恩純粹只是為了娛樂」。

薩摩表示，兒子遭到同學騷擾、貶低，飽受身體與精神上的折磨，儘管她已經將此事通報校方長達數月，卻沒有獲得任何幫助，尤其2月發生「喝尿」事件後，深感不能夠再忍氣吞聲，「你們（校方）說無能為力，這到底是什麼意思？因為我必須誠實地說，你們看起來能做很多事」。

普萊諾（Plano）獨立學區發布聲明表示，基於法律對於學生資訊的保護限制，無法透露涉案人員的身分或細節，但已經「立刻採取適合措施保護受害者，並且調查相關指控」，強調絕不容忍霸凌、騷擾或威脅。德州警方與教育部門官員也已經展開全面調查，確認是否發生刑事犯罪。

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