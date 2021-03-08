美媒：日相菅義偉最快4月訪白宮　有望成拜登首位接待外國領袖

▲ 菅義偉據報最快將於4月訪美。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國媒體於當地時間7日報導，總統拜登（Joe Biden）預計最早於4月邀請日本首相菅義偉到訪白宮，這將是他上任來首度親自會晤外國領袖。日本官員今（8）日稍早回應，具體時程等目前都尚未確定。

最早刊出此消息的美國政治新聞媒體Axios指出，由於疫情影響，此次會議也可能延至春末舉行。白宮尚未證實此訊息。

日本《朝日新聞》報導，日本內閣官房長官加藤勝信8日於記者會上對此表示，「現階段沒有任何已經確定的事項，包括具體時程。」但他強調，菅義偉訪美或美日領袖會談將根據新冠疫情，盡早推動進行。

Axios分析，此次會晤將向美國盟友及中國在內的潛在對手釋出訊息，表明美日聯盟仍是二戰後太平洋地區安全框架的關鍵。隨著新任總統開始在白宮橢圓形辦公室與外國領袖面對面會談，也代表拜登政府在疫情下的外交政策將部分恢復正常。

回顧前總統川普（Donald Trump）執政時期，首位到訪的外國領袖為時任英國首相梅伊（Theresa May），行程包括午宴及聯合記者會。前總統歐巴馬（Barack Obama）也選擇日本首相為其上任後接待的首名外國領袖，2009年2月於橢圓形辦公室與麻生太郎會晤。

另一方面，拜登預計本月內參加美、日、印、澳「四方會談」（Quad）首次視訊峰會。澳洲總理莫里森證實此消息並說明，「4名領導人、4個國家將為印太地區的和平、繁榮與穩定進行有建設性的合作。」據《新華社》報導，北京當局並不樂見這場會議；中國外交部長王毅稱之為「集團政治」及「選擇性多邊主義」。

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