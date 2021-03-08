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女童肩上突冒「蠕動金綠布團」　母細看竟是大蟒蛇！下秒嚇瘋逃走

▲▼馬來西亞媽媽發現一條大蟒蛇盤繞在熟睡女兒的肩上。（圖／翻攝自Facebook／Lazdrop Asia）

▲阿姆蘭某晚突然發現，一條看起來像「布團」的大蟒蛇正盤繞在熟睡女兒的肩上。（圖／翻攝自Facebook／Lazdrop Asia）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞24歲年輕媽媽阿姆蘭（Nurul Fatehah Amran）打算為熟睡的2歲女兒更衣時，突然發現女兒身旁多了一個金綠色布團。她將女兒抱起後，這個閃閃發亮的布團卻突然動了起來，她這才發現這個「布團」原來是一條大蟒蛇，讓她嚇壞了。

▲▼馬來西亞媽媽發現一條大蟒蛇盤繞在熟睡女兒的肩上。（圖／翻攝自Facebook／Lazdrop Asia）

▲APM用了10至15分鐘來捉住這條大蟒蛇。（圖／翻攝自Facebook／Lazdrop Asia）

綜合《馬來西亞郵報》和《中國報》等當地媒體報導，這起可怕的事件發生在馬六甲一個小鄉村，阿姆蘭表示，她在6日晚間7點15分將女兒哄睡後，就離開了房間，直到晚上9點要替女兒更衣時才發現這條重達6公斤的大蟒蛇正盤繞在女兒的肩上，嚇得她趕緊將女兒抱起，顫抖著逃離房間。

阿姆蘭立刻打電話向丈夫和哥哥求助，哥哥叫來了民防部隊（APM），並在10至15分鐘後將這條長1公尺、重6公斤的大蟒蛇捕獲。他們相信，蛇是從阿姆蘭家中附近的灌木叢爬過來的。阿姆蘭表示，「我當時非常擔心我女兒的狀況，立刻將她所有衣物脫光檢查，還好真主保佑，她完全沒有受到任何傷害」。

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