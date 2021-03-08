結婚要離開娘家...新娘太傷心「哭到暈倒」　心臟驟停當場身亡！





▲新娘不捨離開娘家，竟然壓力大到心臟驟停。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印度奧里薩邦近來發生一起離奇事件，一名新娘舉行完婚禮要離開娘家時，因為哭得太傷心突然暈倒，送去醫院被醫生宣布身亡，死亡原因是心臟衰竭，家人都不敢置信，明明才為她辦完喜事，如今卻得辦喪事。

《印度斯坦時報》報導，居住在索納普爾縣(Sonepur)比尼卡鎮(Binika) Julunda村的女子薩胡(Gupteswari Sahoo)，4日晚間與來自巴朗格伊爾鎮(Balangir)的男子普拉丹(Bisikesan Pradhan)結婚，隔天早上她要從娘家出發前往夫家時，突然哭得非常傷心甚至當場暈倒。

家人試圖叫醒薩胡但是無法，無計可施之下只好送到醫院，沒想到卻被醫生宣布已經身亡。村民表示，「她要離開家時一直在哭，我們知道她幾個月前失去父親，承受了很大的壓力，沒想到她竟然會這樣死在婚姻中」。

醫生表示，薩胡可能是因為巨大的壓力導致她心臟驟停，目前遺體已被送去進行驗屍。類似的事件之前也發生在泰米爾納德邦阿德爾(Adyar)，23歲女子阿菲亞(Laila Afia)上月28日完婚後，隔日凌晨3時突然心臟驟停，在家被人發現已經身亡。

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