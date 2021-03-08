沒釣到魚卻撿到「怪石」　2顆要價936萬元...他嗨爆：是龍涎香！

Thai fisherman finds TWO huge lumps of whale vomit worth up to £240,000 https://t.co/YRWObZNTVr — Daily Mail Online (@MailOnline) March 5, 2021

記者李振慧／綜合報導

泰國一名男子近來與父親去出海釣魚什麼都釣到，返回時卻在岸邊發現2顆怪石頭，回家發現撿到的竟然是超珍貴的龍涎香，一塊重達7公斤，另一塊約600公克，經專家鑑定確定是實物，預估售價可高達英鎊242,000元（約台幣936萬元）。

來自沙敦府(Satun province)的24歲男子普阿德(Asaree Pooad)，2日與父親出海捕魚時由於受到暴風雨影響，只好放棄提前返航，正感到沮喪時意外撿到2大塊龍涎香，他表示，「由於暴風雨，我們不得不提早回家，卻找到了這些寶藏」。

普阿德將怪石送去當地大學檢驗，最後證實是龍涎香，他表示，因為在電視上看過龍涎香的樣子，當時看到怪石才會撿回家。據了解，龍涎香是從抹香鯨消化系統所產生的固狀物，一開始雖然味道有點難聞，但黏液變乾後開始會散發出甜美持久香氣，常用於香水的定香劑，普阿德期待會有買家與他聯繫。

▼男撿怪石回家，意外賺大錢。（圖／示意圖／CFP）

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