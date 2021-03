14歲少女慘淪裸屍「埋進土坑」　竟是隔壁鄰居強逼愛愛！勒斃滅證

▲印度14歲少女口渴想討水喝,卻被強迫性交。(圖/取自免費圖庫123RF)

記者張寧倢/編譯

印度北方邦一名14歲女孩有輕微的語言障礙,講話有時會結巴,但卻很認真幫忙家裡農務。日前她在農場忙了一天之後,向附近認識的人家想討水喝,竟然離奇失蹤5天,警方隨後搜查這戶人家,發現院子的角落有翻土痕跡,且泥土微微潮濕,遂派人向下挖掘,不料女孩竟全身赤裸、傷痕累累地被埋屍其中。

根據《印度斯坦時報》報導,北方邦西部村莊布蘭達薩赫爾(Bulandshahr)一名14歲少女,於25日與母親和姐姐到農田收割牧草餵牛,中途她獨自前往附近一戶認識的人家討水喝,竟從此一去不返,家屬前去找人,卻只看到屋主的22歲兒子哈蘭卓拉(Harendra)醉醺醺躺在床上,屋內並無異狀,也沒有見到其他人。

家屬3天後便向警方通報失蹤,同時懷疑哈蘭卓拉與案件有關。員警來到遠離市區的這戶人家,卻發現大門深鎖,哈蘭卓拉也不見人影。哈蘭卓拉的父親後來接受警方訊問稱,兒子與自己都是工人,哈蘭卓拉前段時間在德里(Delhi)工作,但3天前有回家,不過現已不知去向。

警方隔2日再度強行進入哈蘭卓拉家中搜索,發現屋內牆壁、地板都有刮痕,院子一個角落有翻土痕跡,是帶有濕度的軟土,與周圍泥土看來相異,當局人員隨即向下開挖,果真就發現少女的屍體慘遭埋藏其中,而且全身赤裸,除了脖子上有明顯勒痕外,其他部位也傷痕累累。

