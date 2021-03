梅根首曝懷上女兒！竟遭問「寶寶皮膚有多黑」　淚控王室歧視黑人

▲梅根王妃受訪指控,英國王室歧視她的黑人血統。(圖/達志影像)

記者張寧倢/編譯

英國哈利王子與夫人梅根接受美國知名媒體人歐普拉(Oprah Winfrey)專訪,節目於台灣時間8日上午9時播出,梅根在訪談中爆料,英國王室歧視她的黑人血統,在1歲兒子亞契(Archie)出生之前有人更談論「孩子的膚色會有多黑」的擔憂。

梅根受訪首度透露,自己肚子裡的寶寶是個女娃,預計於夏天出生。然而,即將成為哥哥的亞契,出生前卻曾遭到英國王室成員歧視稱,以後不會給與亞契王子頭銜、不會提供他安全保障,甚至因為梅根具有黑人血統而被論及「亞契的膚色會有多黑」的擔憂。歐普拉聞言難以置信地問道,「什麼?妳當時在和誰談話?」

梅根拒絕透露歧視言論是出自哪些王室家族成員,因為如果她說出來將對他們釀成「重大傷害」,但亞契身為英國王室成員,卻因為是首位「有色人種」而無法獲得頭銜的事情帶給她極大痛苦,梅根還一度激動表示,真的活不下去,「我們的兒子必須要安全。」

