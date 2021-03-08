凱特「被弄哭」真相逆轉！梅根專訪揭實情　無奈喊：哭的是我

▲哈利王子與妻子梅根接受歐普拉專訪。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

英國哈利王子和妻子梅根的獨家專訪，終於在美西時間7日下午5時（台灣時間8日上午9時）播出。梅根在訪問中表示，王室的生活非常孤獨，好幾個月不能離開住所，「我至今找不到比這更孤獨的感覺。」她也提到，先前有傳聞凱特王妃因為花童服與她產生爭執，甚至當場落淚，但事實完全相反，「是她讓我哭了。」

哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）日前接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的獨家專訪。梅根提到，她在交往期間都沒有上網搜尋過關於哈利的任何事情，且生活在洛杉磯習慣看到名人的她，甚至不知道連在家中都要向伊莉莎白女王行屈膝禮，只能快速在車上做練習。

▲英國王妃凱特（Kate Middleton）與梅根。（圖／達志影像／美聯社）



梅根說，在童話裡成為王室成員和現實中是非常不同，「我甚至不了解身為王室的真正意義是甚麼。」身為王室成員必須遵守許多禮儀，生活也出現諸多限制，不能和朋友聚會、不能隨便說話，還有其他家族成員請她低調，「現在我再也沒有比這更孤單的感覺了。」

接著她談到，許多人會臆測她與凱特王妃的關係，也有傳言說凱特被她弄哭，但事實上完全相反，「婚禮前幾天（凱特）對花童的禮服感到不高興，這讓我哭了。」梅根也強調，凱特後來有帶花來道歉，「我分享這件事不是為了貶低她，她是好人。」但當問及為何凱特不出面澄清時，梅根僅說，「這個問題問得很好。」

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