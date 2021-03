瑞士公投通過　51％贊成公共場合「禁蒙面」！穆斯林批歧視

▲瑞士通過禁蒙面的「波卡禁令」公投。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

瑞士在最近的全民公投中,以些微差距通過禁止人們在餐館、體育館、公共交通工具、街上等公共場所遮蔽面部,這也意味著穆斯林女性無法再穿覆蓋面部的傳統服飾,如波卡(burqa)或尼卡布(niqab),因此這項禁令也被稱為「波卡禁令」(burka ban)。

綜合衛報與半島電視台報導,有超過51%的瑞士選民(約142萬6992人)為該禁令投下贊成票,而反對者約有135萬9621人。在宗教儀式和狂歡節等慶祝活動中,人們還是可以戴上面紗或遮蓋面部,出於健康和安全因素而遮蓋面部的舉動也不受禁令影響,因此在新冠疫情期間,戴口罩並不違法。

