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瑞士公投通過　51％贊成公共場合「禁蒙面」！穆斯林批歧視

▲▼瑞士通過禁蒙面公投。（圖／路透）

▲瑞士通過禁蒙面的「波卡禁令」公投。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

瑞士在最近的全民公投中，以些微差距通過禁止人們在餐館、體育館、公共交通工具、街上等公共場所遮蔽面部，這也意味著穆斯林女性無法再穿覆蓋面部的傳統服飾，如波卡（burqa）或尼卡布（niqab），因此這項禁令也被稱為「波卡禁令」（burka ban）。

綜合衛報與半島電視台報導，有超過51%的瑞士選民（約142萬6992人）為該禁令投下贊成票，而反對者約有135萬9621人。在宗教儀式和狂歡節等慶祝活動中，人們還是可以戴上面紗或遮蓋面部，出於健康和安全因素而遮蓋面部的舉動也不受禁令影響，因此在新冠疫情期間，戴口罩並不違法。

穆斯林組織對公投結果表示強烈不滿，穆斯林女權團體紫葉花（Les fouard Violets）認為，「這顯然是針對瑞士穆斯林社區而作出的攻擊性行為，他們這樣做的目的是為了進一步地羞辱和排斥穆斯林」。酒店經營業者和從事旅遊業的人也對此禁令表示反對，因為這將讓阿拉伯遊客不再踏足瑞士。

禁令支持者則認為，此法的主要目的是為了阻止街頭抗議和流氓為非作歹，而且公投中並未提到伊斯蘭教、「尼卡布」或「波卡」等字眼，完全構不成「歧視伊斯蘭教」的罪名。

►奧地利總理下令「民眾進超市強制戴口罩」　禁止旅館接待觀光客
 ►法國要求人民戴口罩　卻仍禁止穆斯林女性戴面紗
 ►《禁蒙面法》港府勝訴！　終院裁定：合法集會也不准蒙面

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