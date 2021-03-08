她走路邊滑手機…下秒遭「倒退怪手」撞倒狠輾　慘死瞬間曝光

▲紐約一名女子在穿越馬路時遭怪手撞死。（圖／翻攝自YouTube／Life News Us）

記者葉睿涵／綜合報導

美國紐約61歲的護士戴維斯（Estelle Davis）在當地時間5日下午2時20分，被發現陳屍布魯克林區路旁。警方趕到現場時，這名婦女已失去意識，身上多處有傷。她被緊急送院急救後，仍宣告不治。警方展開調查後發現，戴維斯是在「邊滑手機」邊穿越人行道時，被一輛行動中的怪手撞倒碾過而死。

綜合《紐約郵報》等當地媒體報導，戴維斯行經的小路附近有一塊正在施工的工地。據附近監視器的畫面顯示，戴維斯在穿越人行道時正在查看手機上的導航，這時，一輛怪手突然後退，將其撞倒並碾過她的身體。

警方表示，怪手司機在撞倒戴維斯前可能並未注意到她的存在，不過這名司機卻在肇事後立即逃走，因此警方目前正對現場附近工地的人員進行調查。記錄顯示，該工地自2016年以來已發生5起違規事件並遭投訴15次。

戴維斯的家人指出，她是在上班途中遭遇意外過世的。她的丈夫托馬斯（Cleveland Thomas）和表姐雅麗莎（Alisha）表示，戴維斯是一個很善良的人，「我們想不通工人怎麼可能會看不到她」。戴維斯的教子孟多沙（Wayne Mendoza）也指出，戴維斯慷慨大方，在生活中幫助了許多人，「她本不該那樣死去」。

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