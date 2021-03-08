貝佐斯前妻帶500億美元再婚　嫁西雅圖高中自然老師

▲亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、最富有女性之一的麥肯琪・史考特再婚。（圖／翻攝自The Giving Pledge）

實習記者黃品臻／綜合報導

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻，也是全球最富有女性之一的麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott）與西雅圖私立學校的自然科老師朱伊特（Dan Jewett）再婚，她的新丈夫立刻表明，計畫協助史考特，捐出他們大部分的財產給慈善組織。

任教於西雅圖湖濱中學（Lakeside School）的朱伊特於3月6日在「捐贈宣言」（The Giving Pledge）網站上宣布與史考特的婚訊。「捐贈宣言」是由比爾蓋茲夫婦和「股神」巴菲特在2010年發起，鼓勵億萬富翁慈善認捐的運動，截至2016年，認捐總額估計為6,000億美元。

朱伊特在宣言中寫道，「我與我認識的最慷慨、最大方的人之一步入婚姻，並與她一同致力於捐出巨額財富來為他人服務」，「我期待透過與麥肯琪的合作，看見自己的成長和學習。」

而史考特在「捐贈宣言」網站上的一份聲明中表示，「她的慈善計畫沒有改變」，「我將繼續以深思熟慮的態度面對慈善事業，這需要時間、努力和管理，但我會一直堅持下去直到保險櫃空的那一天。」在史考特「捐出大部分財產」的計畫中，她已捐出數十億美元，其中，在去年12月，她就捐出了42億美元給384個組織。

史考特和貝佐斯結婚25年後於2019年離婚，離婚協議使她成為世界上最富有的人之一，據《福布斯》報導，在史考特獲得亞馬遜四分之一的股份之後，她目前的財富約530億美元。另外貝佐斯透過雅馬遜發言人發布聲明表示，「朱伊特人很好，我為他們兩個感到開心與興奮。」