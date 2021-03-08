　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首爾市長選舉陷苦戰！執政黨選情不樂觀...靠「三腳督」才能翻盤

▲▼由左而右依序為朴映宣、吳世勳、安哲秀。（圖／達志影像）

▲由左而右依序為朴映宣、吳世勳、安哲秀。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於4月7日進行首爾市長補選，該場選舉被視為2022總統大選前哨戰，隨著各黨在初選階段確立候選人，選情也將進入白熱化階段，其中身為現任執政黨的共同民主黨推出朴映宣（박영선）、最大在野黨國民力量推出吳世勳（오세훈）、第三派政治勢力則推出國民的黨黨魁安哲秀（안철수）。

一項民調分析，由於文在寅政府近期受到韓國土地住宅公社職員舞弊投資土地尹錫悅請辭檢察總長等議題影響，選情對執政黨的朴映宣來說相當不利，若最大在野黨與第三派政治勢力完成整合，共同推出候選人與朴映宣對抗，無論對手是前首爾市長吳世勳、或是安哲秀，朴映宣最終恐面臨敗選。

不過若最後形成「三腳督」局面，在鷸蚌相爭的情況下，則身為漁翁的朴映宣可望在最終選情取得翻盤，榮登市長寶座。

韓媒《中央日報》委託民意調查機構Ipsos（입소스）於本月5至6日向1004名滿18歲以上的首爾市民進行電話民調，當代表現任執政黨的朴映宣對上安哲秀，朴支持度僅為39.8%、安則為47.3%；而當朴映宣對上國民力量的候選人吳世勳，朴支持度為41.6%、吳則為45.3%。

▲▼吳世勳與安哲秀8日晚間展開首場會談，討論在野黨派如何整合，共同推出首爾市長候選人（圖／達志影像）

▲吳世勳與安哲秀8日晚間展開首場會談，討論在野黨派如何整合，共同推出首爾市長候選人（圖／達志影像）

然而一旦形成三強鼎立局面，則朴映宣支持度為35.8%、安哲秀為26.4%、吳世勳則為24.2%。其實，安哲秀與吳世勳已於昨（7）日晚間進行首場會談，討論兩黨首爾市長候選人整合問題，極力爭取在登記參選前完成黨派整合，而上述民調結果再再顯示，只有在野政治勢力完成整合，才有望翻轉首爾選情，贏過執政黨。

在野政治勢力的整合與否，成為決定首爾市長選情的關鍵決勝點！但在此份民調中，約有47.1%的民眾認為在野兩黨無法順利完成整合，僅37.7%的民眾認為兩黨有望完成整合。

►安哲秀首爾市長初選勝出！嫌同志遊行「露太多」 同運人士輕生亡
►首爾市長初選結果出爐！前內閣成員朴映宣代表執政黨參選
►首爾市長選情白熱化！最大在野黨派他出征 曾因推公投失敗辭市長

聽Podcast掌握國際局勢

►Apple AirPods Pro大降價！特價只要5990

ET快訊
年領200萬股利！　存股達人「靠這7檔」
皇帝第一次給了誰？　她們「肉身上陣」下場卻很慘
網曝《功夫2》上映日　知情人回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首爾市長選舉陷苦戰！執政黨選情不樂觀...靠「三腳督」才能翻盤

移工夫妻託買彩券喜中600萬泰銖　雇主想獨吞：沒買到！

翁山蘇姬同黨盟友被捕死亡！　遺體頭包「滲血白布」恐遭嚴刑拷打

黛妃愛用Cartier鑽石手鍊　梅根專訪上配戴致敬

1086雙鞋驚現公園！大馬NGO抗議「遣返緬甸移民」　擺陣提4訴求

19歲少女遭塞塑膠袋棄屍！荒廢16年成街友天堂　廢市場爆離奇命案

亞契本來就不是王子！　英國王室「冊封頭銜」規則曝光

北韓掃蕩「韓流」！年輕人看韓劇學叫「歐巴」　當局硬起來罰到底

緬甸醫院遭軍警佔領　陣陣槍響劃破黑夜！血腥影片社群狂傳

北海道驚見「冰晶狗尾草」　大自然雨冰下的奧妙

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

首爾市長選舉陷苦戰！執政黨選情不樂觀...靠「三腳督」才能翻盤

移工夫妻託買彩券喜中600萬泰銖　雇主想獨吞：沒買到！

翁山蘇姬同黨盟友被捕死亡！　遺體頭包「滲血白布」恐遭嚴刑拷打

黛妃愛用Cartier鑽石手鍊　梅根專訪上配戴致敬

1086雙鞋驚現公園！大馬NGO抗議「遣返緬甸移民」　擺陣提4訴求

19歲少女遭塞塑膠袋棄屍！荒廢16年成街友天堂　廢市場爆離奇命案

亞契本來就不是王子！　英國王室「冊封頭銜」規則曝光

北韓掃蕩「韓流」！年輕人看韓劇學叫「歐巴」　當局硬起來罰到底

緬甸醫院遭軍警佔領　陣陣槍響劃破黑夜！血腥影片社群狂傳

北海道驚見「冰晶狗尾草」　大自然雨冰下的奧妙

基隆特教諮詢服務據點8日開辦　增進慢飛天使學前特教知能

診所跨界與軍事作家合作　顛覆性聚會跳出老派思維

不想連2年沒球打　歐飛登離開妻兒來台打拚

外送員深夜加LINE傳「想交朋友」　女嚇慘：他有我地址

逼人剁手的廚餐具！10項廚房新手也想要的得獎設計

影／台積電跌破600元！分析師曝「變盤3操作」：15500點下積極布局

美眾議院喊話：停止砸錢到「F-35鼠洞」　美軍回應：考慮F-16取代

必學！從「微表情」洞悉人心，「眉毛高低」竟然能看出對方心意

陳吉仲會面環團破局　黃子哲：藻礁當香蕉？請鬼抓藥單

《揭大歡喜》謝沛恩激情互動郭雪芙　「叫聲太嬌羞」全場都熱了！

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

越南雪乳正妹爆紅！　「真身」曝光：真愛難尋

南韓恐第一個從全球「消失」！

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

13歲少女推婦人「翻牆扔下樓」確認死亡才離開

醫驚爆咖啡粉含「小強」！　網崩潰

離開娘家太傷心　新娘哭到心臟驟停

凱特「被弄哭」真相逆轉　梅根：哭的是我

消耗量僅次於水　地球1資源面臨匱乏

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

梅根首曝懷上女兒！竟遭問「寶寶皮膚有多黑」

小情侶樓梯間激戰被活逮！他跳17樓奇蹟生還

更多熱門

相關新聞

北韓年輕人看韓劇叫「歐巴」...當局不忍了！

北韓年輕人看韓劇叫「歐巴」...當局不忍了！

北韓（朝鮮）自從去年底制定《反動思想文化排擊法》後，宣布強力掃蕩南韓影視文化殘留的語言使用習慣，當局表示若隨意散播南韓影劇，最重恐處死刑、收看者則最重判15年徒刑。黨務機關報近日發表報導，呼籲民眾維持使用正統「平壤話」的習慣、抵制文化侵略。其實，有年輕的脫北者坦承，近年來北韓年輕人的語言習慣，的確混入許多時下南韓年輕人使用的流行語。

84歲高中畢業　日本奶奶圓夢

84歲高中畢業　日本奶奶圓夢

即／台女博士生遭酒駕撞死！韓檢求刑6年　家屬怒了

即／台女博士生遭酒駕撞死！韓檢求刑6年　家屬怒了

台女學生命喪南韓　酒駕男辯：酒測值不高

台女學生命喪南韓　酒駕男辯：酒測值不高

10歲女童「水拷問」慘溺死！阿姨逼她舔狗糞

10歲女童「水拷問」慘溺死！阿姨逼她舔狗糞

關鍵字：

日韓要聞南韓首爾市長朴映宣吳世勳安哲秀三腳督三強鼎立民調

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

小薰當媽了！兒子今年上大學

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

日媒分析福原愛3大顧慮！

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面