10歲女童慘被「水拷問」浸浴缸溺死！巫師阿姨逼舔狗糞：她中邪了

▲南韓10歲女童疑似遭阿姨與姨丈緊抓頭部連續浸水，之後停止呼吸死亡。（示意圖，非本人／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名年僅10歲的女童A某，在搬進京畿道龍仁市某公寓與阿姨B某、姨丈C某同住後，迎來人生中最痛苦的慘劇！今年2月初，女童遭到阿姨虐打，頭部還被數次強壓至放滿水的浴缸，導致最後休克溺死。事後，B某報案時謊稱女童失足跌進浴缸才失去意識，直到女童送醫後被發現全身布滿瘀傷，整起虐童案件才被警方揭發。

B某原先向警方供稱，是因為女童「不聽話」，且隨意大小便，才出手教訓女童。不過檢方在偵查時卻發現，B某是當地薩滿教的巫師（南韓傳統宗教，類似台灣的道士或師姑），深信女童被惡鬼附身，才會想發設法「驅魔」，不僅在女童搬來後多次虐打，還會強逼女童舔狗糞，並將虐待過程拍成相片、影片，行動相當令人髮指。

根據《韓聯社》報導，水原地方檢察廳女性兒童犯罪調查部部長檢察官金元淏（김원호）將得手的影像作為犯案證據之一，於5日決定將涉嫌虐童致死的B、C某羈押起訴。

時間拉回2月8日上午11時20分，B某夫妻在位於京畿道龍仁市處仁區古林洞的住處，將女童的四肢用洗衣繩與塑膠捆綁，使其動彈不得，並將女童的頭部數次浸入放滿水的浴缸，類似動作持續30分鐘以上。根據檢方偵查結果，其實早在1月24日，B某夫妻就有對女童做出類似的行為，在女童死亡當天，還曾用蒼蠅拍毆打女童持續3個多小時，從女童去年12月搬進同住到死前為止，共虐待女童至少14次。

不僅如此，B某夫妻還曾於1月20日強逼女童舔食家中飼養寵物犬的糞便。

檢方從得手的影片中發現，B某經常談起「驅魔」，因此研判B某可能深信女童被惡鬼附身，才會做出如此獵奇殘忍的虐童行為，只為驅逐女童體內的惡鬼。

根據國立科學搜查研究院的驗屍結果，女童死於續發性休克、溺水。檢方表示，女童的遺體有全身性的廣泛範圍皮下出血、左胸骨折、食道有一顆脫臼的牙齒，研判牙齒是在女童慘遭虐待時掉下來的。

至於女童的生母D某，明明得知B、C某的犯行，卻不加以出手阻止，反而還將桃木遞給B某，要求B某替女兒「驅魔」，被檢方認定是此案共犯，目前仍正全力調查中。另外，檢方決定將案情查個水落石出，同時研擬協助A某的家屬進行心理測驗。

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