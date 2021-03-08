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南韓31.6萬人接種新冠疫苗！今增346人染疫...校園又爆群聚感染

▲▼新冠疫情影響，南韓首爾明洞等商業區景氣蕭條冷清。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠疫情影響，南韓首爾明洞等商業區景氣蕭條冷清。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情不上不下，單日新增病例持續維持3、400多人，不過全國各地的家族親友聚會、療養院、醫療院所、托兒所、運動中心依舊傳出零星群聚感染，加上各級學校開學採到校上課剛過一周，首爾某所高中便傳出校園群聚感染，當局擔憂第4次全國性大流行恐怕隨時襲捲而來。另外，已有31萬6千多人完成新冠疫苗接種。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，截至8日0時為止，南韓今（8）日上午9時30分共通報346起新增病例，其中境內感染為335例、境外移入為11例，同時新增8例死亡。目前南韓共累計92817例確診、1642例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增240例（首爾佔97例、京畿道佔128例、仁川佔15例）；忠清北道新增20例；光州、忠清南道各新增14例；釜山新增12例；江原道新增10例；大邱、全羅南道各新增6例；全羅北道新增4例；蔚山、濟州島各新增3例；慶尚北道新增2例；世宗新增1例。

從主要群聚感染案例來看，京畿道富川市永生教教會與補習班累計161例；全羅北道全州市運動中心累計44例；首爾市廣津區某單人套房親友聚會累計13例；京畿道東豆川市某托兒所累計10例；首爾市江東區廣文高中有15名學生染疫，其中13人為校隊足球選手，推測集體住宿訓練為傳染媒介。

▲▼南韓境內已有31萬6千多人完成新冠疫苗接種。（圖／路透社）

▲南韓境內已有31萬6千多人完成新冠疫苗接種。（圖／路透社）

南韓從2月26日起開放民眾依序接種阿斯利康（AZ）疫苗、27日起接種輝瑞疫苗。根據當局統計，受到周末假日影響，昨（7）日僅2047人接種疫苗，而截至8日0時為止，全國共累計31萬6865人完成疫苗接種，接種率為全國總人口5200萬的0.61%，其中有31萬1583人接種AZ疫苗、5282人接種輝瑞疫苗。

另外，施打新冠疫苗後所引起的異常反應，8日新增226件，其中有223例為頭痛、發燒、噁心等較輕微症狀、3例死亡，而稍早又傳出大邱市某精神科醫院一名60多歲女性接種AZ疫苗後倒臥廁所死亡。

截至8日0時為止，南韓全境共累計通報3915起施打疫苗後出現副作用等異常反應，占總接種人口比率為1.24%，其中出現嚴重過敏性休克（Anaphylaxis）者為33例、痙攣等住進加護病房者為5例、同時累計11例死亡，目前仍無法釐清施打疫苗與死亡之間的關聯性。

►南韓新冠今增416例！接種疫苗「死亡」者累計8人　31萬人完成接種

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