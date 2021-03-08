接種新冠疫苗後仍染疫！南韓2名護理師打完5天後發燒...原因曝光

▲首爾國立中央醫療院2名護理師，在接種輝瑞新冠疫苗後仍染疫。（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓從2月27日起針對位處防疫第一線的醫護人員施打輝瑞新冠疫苗，然而昨（7）日卻首度傳出2名護理師在接種輝瑞疫苗後，依舊感染新冠肺炎（COVID-19）的案例。院方對此表示，不排除2名護理師在接種疫苗前就已感染，並出現類似症狀。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，位於首爾市中區的國立中央醫療院為南韓首屈一指的新冠肺炎專責醫院，院內設有預防接種中心，根據院方的說法，院內一名護理師接種疫苗後，於5日出現發燒症狀，接受篩檢後，於6日凌晨確診染疫。

在確定該名護理師染疫後，院方針對其所屬的新7病棟的40名護理師與工作人員進行篩檢，之後又驗出一名護理師染疫，其餘38名人員篩檢結果為陰性，目前需接受2周的隔離。院方表示，染疫的2名護理師於2月28日接種輝瑞疫苗，本月1日起投入夜班工作，直到2日凌晨都還在一起工作。

國立中央醫療院院長鄭基賢（정기현）解釋道，「若要在體內形成抗體，最少需要15天，即便在接種的過程，一旦暴露於感染風險中，也可能會染上新冠肺炎。」

報導分析，輝瑞疫苗須接種2次、前後間隔3周，在接種1個月後才會形成抗體。

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