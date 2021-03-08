巴西新冠死亡數破26萬　總統「譴責人民」開罵：你們要哭多久？

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與他的夫人。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的防疫態度先前就惹出不少爭議，還曾稱新冠肺炎為「小感冒」。然而，巴西5日新冠病歿人數突破26萬人，極右翼的波索納洛卻公開譴責人民，不要再大驚小怪和發牢騷了，「你們還要哭多久？」

根據《德國之聲》、《衛報》報導，巴西進入疫苗接種的第一階段，感染病例仍然快速增加，照護重症患者的加護病房已經達到極限，在每天近2000人喪生的情況之下，巴西新冠病歿人數5日已突破26萬人。當地媒體更報導，衛生部高級官員認為，未來幾周每日死亡人數很可能暴增至3000逾人。

面對如此嚴峻的疫情，巴西總統波索納洛卻在戈亞斯州（Goiás）一場活動中對支持者說，雖然對死亡感到遺憾，「但如果只是封鎖一切，巴西會變成什麼模樣？別再大驚小怪和發牢騷了，你們還要哭多久？」而外界普遍認為，波索納洛這番引起公憤的言論，是為了轉移大眾對他兒子近日購買豪宅的報導的注意力。

此外，波索納洛疫情爆發以來就時常說出，戲稱新冠肺炎只是「小感冒」等引發眾怒的言論，還曾於2020年12月10日表示巴西已經來到疫情的尾聲，比其他家表現都來得更好，但在那之後已經有超過8.2萬名巴西人死於新冠肺炎。

波索納洛左翼競爭對手、前巴西眾議員戈麥斯（Ciro Gomes）推文表示，「必須彈劾並監禁這個騙子、巴西的掘墓人。」作曲家巴萊羅（Zeca Baleiro）也發文稱，在人民面臨自疫情以來最關鍵、最痛苦、最心碎的時刻時，還說著「不要抱怨和大驚小怪」的總統，不只是拙劣的政客、壞人或笨蛋，更是一個無法治癒的反社會者。

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