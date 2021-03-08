美韓談定《特殊措施協定》　國務院：南韓政府同意增加軍費支出

▲美韓談定新協定，有待南韓國會通過。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務院於美東時間周日（7日）表示，在與南韓談定更新的《特殊措施協定》（Special Measures Agreement）後，南韓政府同意增加美軍駐韓軍費的支出比例，這項協議的達成緩解了兩個盟國間的摩擦。

國務院女發言人表示，這項協議的達成，反映了拜登政府承諾的振興及現代化與全球民主盟邦的關係，以增進安全及繁榮。《特殊措施協定》期限為６年，將取代於兩國於2019年底過期的協定。

發言人透露協定內容包括將協商地主國對於經費支出的實質增加，但並未進一步透露細節。當前駐韓美軍約有2萬8500人，發言人表示此前首爾當局根據此前協定貢獻的軍費中，高達90％的錢其實全部回流到南韓經濟體系中。

目前首爾當局每年支付給華盛頓當局的支出約是9.2億美元（約新台幣257億元），但此前在與川普政府的協商中提出增加13%支出，至總額10億美元（約新台幣279億元），卻被川普回絕，並喊價至每年50億美元（約新台幣1397億元）。

《特殊措施協定》仍有待南韓國會投票通過才會正式拍板定案。南韓外交部在一項聲明中原則上同意此項協定，但並未再有進一步說明。