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曾罵中國是屎！D＆G反控吿「辱華舉報者」誹謗　索賠1.3億

記者蔡儀潔／綜合報導

義大利品牌Dolce & Gabbana（D&G）因拍攝「筷子吃Pizza」宣傳影片，被認為種族歧視及辱華，事後設計師惱羞說「中國是屎一樣的國家」，引發風暴。當初揭露D&G辱華的IG博主近日發文，指前年因此事被告上法庭，D&G要求索償400萬歐元（約新台幣1.3億元）。

▲D&G拍攝宣傳影片，稱華人用筷子吃披薩。（圖／翻攝自秒拍）

綜合外電報導，涉事的IG博主Diet_Prada於4日發文，指D&G在2019年初向法院起訴其誹謗，並要求向品牌及品牌始創人賠償。

Diet_Prada表示，當時是批評宣傳片對華裔女性的刻板印象和性別歧視，同時揭露對方在社交平台上，曾發表反亞裔的言論。

Diet_Prada認為理應維護自己的言論自由，日前已向法庭遞交答辯狀，同時指出，隨着美國社會對亞裔仇恨愈來愈深，再對一樁危害其言論自由的訴訟保持沉默已經不再合適。

Diet_Prada指他們只是一間小公司，創始人就是有色人種，希望對此發出反種族歧視的聲音。

回顧事情源頭，在2018年11月21日，D&G計畫在上海舉辦大型時裝展覽，宣傳影片中，一名亞裔面孔的模特兒用筷子吃瑪格麗特披薩、義式香炸甜卷、番茄醬意麵。模特兒一副夾不起來的樣子，旁白還用中文口音說道「對你們來說還是太大了嗎」，最後建議直接拿一根筷子吃中間陷料。

事後許多華人在D&G米蘭旗艦店門口聚集，手持「Not Me」圖片，進行無聲的抗議行為，就算下著雨也繼續，參與者包含中餐廳老闆、設計師，還有曾走過D&G秀的男模劉星宇。一位抗議者表示，「要讓大家看到，中國人是有自己的態度的」。

▲D&G兩外創始人錄製影片道歉。（圖／翻攝自秒拍）

▲創始人錄製影片道歉。（圖／翻攝自秒拍）

隨著反彈聲浪越演越烈，D&G兩位創始人Domenico Dolce和Stefano Gabbana上傳影片道歉，並用略顯生澀的口音說中文「對不起」，影片僅上傳1小時，就吸引4萬多則留言。

兩位設計師在影片中表示，已認真反省言行造成的影響，向全球華人致歉，強調「我們對中國的熱愛一如既往」，發自內心請求原諒，並用生澀的口音說出中文「對不起」。

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