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台灣鳳梨日本超市搶光光！　大讚「好甜好吃」：為挺台灣特地來買

▲▼金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

▲屏東金鑽鳳梨7日可能在西友超市約20家分店販售。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社記者楊明珠東京7日專電

中國突襲暫停進口台灣鳳梨，經日媒報導後，台灣鳳梨在日本成了熱門話題，網路上很多日本民眾急著問哪裡有賣，也打電話去詢問連鎖超市，這股「台灣鳳梨熱」讓超市應接不暇。

日媒報導台灣鳳梨受到中國「欺侮」，無法出口到中國，讓愛台灣的日本人義憤填膺，紛紛表示要買台灣鳳梨挺台灣。連日來，網路上很多日本人和旅日台僑都在分享哪裡可買得到台灣鳳梨的資訊，很多人上傳照片分享，在某某超市買到台灣鳳梨，好甜，好好吃。

先前媒體和網路報導屏東的金鑽鳳梨7日可能在西友超市約20家分店販售，很多人今天去西友超市卻撲了個空，有不少人打電話去西友超市詢問，讓西友超市只好貼出告示。

一家西友超市的告示寫著：「台灣鳳梨限定在幾家分店販售，預定本月會開始販售。真的很抱歉，進貨日及哪些分店販售，目前還未確定，還無法告知。」

在東京錦糸町車站附近的西友超市，中午過後有日本民眾想來買台灣鳳梨，仔細看看鳳梨上的標示是菲律賓鳳梨，轉身就要離去。中央社記者問：「是來買台灣鳳梨的嗎？」一名女士說：「是的，網路上說西友超市7日起販售，為了替台灣加油特地前來。」

另一家西友超市的員工對中央社表示，確實很多人來洽詢，超市預定販售台灣鳳梨，但上架的日子尚未確定。

今天下午，網路上陸續有人上傳在哪家超市買到台灣鳳梨的消息。超市「八百物屋吾妻」特別立起看板寫著「話題！台灣鳳梨！連心都可吃」；一旁還立著寫有「台灣鳳梨削法講座」，指導消費者如何「殺」鳳梨。

有日本人買來吃了後，在網路留言說很好吃，現在因疫情不能去台灣，但能在日本吃到台灣的鳳梨，感覺很棒。

在東京目黑地區的超市Life買到台灣鳳梨的旅日男性台僑一口氣買了4顆鳳梨，生平首度自己「殺」了一顆鳳梨吃，讚不絕口。他說，住家附近2家Life超市的台灣鳳梨全被買光，只剩菲律賓鳳梨還在架上。

台貿中心東京事務所所長陳英顯表示，目前得知，在日本可以買得到台灣鳳梨的超市有LOPIA、BELX、Tsuruya、Izumiya、三德、東急、Life、Halows等。

陳英顯說，BELX主管表示，配合下個月台灣鳳梨旺季，BELX計畫在大走道旁設立台灣產品專區，除了台灣鳳梨之外，還要賣台灣香蕉、台灣紅蘿蔔、台灣毛豆等產品。

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