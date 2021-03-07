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南韓恐從全球「消失」！首爾人口32年來首跌破900萬...死亡數超車

▲▼南韓持續面臨生育率降低、高齡化，人口逐漸凋零，恐成全球首個消失的國家。（圖／達志影像）

▲南韓持續面臨生育率降低、高齡化，人口逐漸凋零，恐成全球首個消失的國家。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

南韓近年來面臨人口高齡化，加上生育率每年創下新低紀錄，不但人口更加集中於首都圈，造成城鄉差距擴大，不少城鎮與行政區逐漸凋零。對此，英國牛津大學人口學教授柯爾曼（David Coleman）早在2006年就預估，南韓恐怕將成為全世界第一個「消失」的國家。

根據《韓聯社》報導，南韓行政安全部與法務部公佈統計數據，稱設籍在首爾市的人口數逐年遞減，原本在1988年人口首度突破1千萬的首爾，在經過32年後，於2020年底人口跌破千萬人大關，降至僅991萬，其中0至4歲的居民人口數下降10.26%、85至89歲高齡人口數則增加11.42%，人口高齡化與生育率降低對於城市與國家發展上無疑是一大警訊。

南韓在締造「漢江奇蹟」後，1970、80年代不斷加快工業化與都市化的腳步，並於舉辦漢城奧運（首爾奧運）的1988年人口首度突破1千萬大關，1992年達到顛峰，為1097萬人，此後持續保持千萬人口城市的紀錄。

然而受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，外籍人口流入迅速減少，加上南韓生育率不斷降低，根據統計，2020年的新生兒僅為27萬5818人，僅占20年前的一半，為2017年跌破40萬大關以後的歷年最低紀錄，死亡人數則攀升至30萬7764，死亡人口超過出生人口足足3萬人，在全國人口發展上呈現「死亡交叉」。

若未來全國人口發展情況持續惡劣，南韓恐怕成為全球首個「消失」的國家！另外，生育率低迷以及高齡化問題嚴重的日本、希臘、葡萄牙等也被專家點名，成為繼南韓之後可能「消失」在茫茫歷史洪流中的國家。

►南韓生育率創新低！去年僅生27萬「比北韓還少」　人才斷層危機現
►南韓人口「死亡交叉」！死亡數超越新生兒數...專家：問題在經濟

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