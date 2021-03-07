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冰塊挑戰正流行！女孩瘋練「縮陰功」　醫生驚列2原因喊：千萬母湯

▲▼冰塊挑戰Ice Cube Challenge。（組圖／取自免費圖庫Pixabay、Pexels）

▲網路最近流行起了冰塊挑戰，但婦科醫生極不贊同。此為示意圖，非新聞當事人。（組圖／取自免費圖庫Pixabay、Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

短影音平台TikTok自去年新冠疫情大流行、人們被「封印在家」後，就流行起一種類似「冰桶挑戰」（Ice Bucket Challenge）的「冰塊挑戰」（Ice Cube Challenge）。許多女性喜歡將冰塊放入陰道後，拍下自己的反應。只見她們的表情隨著手中的冰塊消失後，變得越來越詭異，雙眼瞪直、眉毛或挑起或收緊，有者甚至還會發出尖叫聲。

綜合外媒報導，這些女性聲稱，將冰塊塞入陰道的行為等同於進行了一次「冷凍治療」。她們認為，冰塊的低溫可以幫助刺激陰道肌肉，進而達成「縮陰」的效果，而且此舉也能協助長疣（俗稱菜花）的患者去除病毒疣。此外，冰塊帶來的刺激感也能讓她們緩解抑鬱和焦慮。許多女孩誤信這些不具科學證明的聲明後，竟也瘋迷挑戰，紛紛練起了「縮陰功」。

@drjenniferlincoln

Because ##quarantine. ##icecube ##icecubechallange ##butwhy ##idknever ##obgyn ##tiktokdoc ##stayhome ##highschool ##healthclass

original sound - Dr. Jennifer Lincoln

女孩們的瘋狂舉動讓許多醫生都傻眼了。婦科醫師林肯（Jennifer Lincoln）表示，將冰塊放入私密處的行為就像是孩子們用舌頭舔冰柱一樣危險，當私密處的肌肉與低溫的冰塊接觸時，溫差可能導致冰塊黏住肌膚，冰塊不但取不出來，還會凍傷肌膚。她強調，陰道的肌肉極其柔嫩，一旦冰塊在體內粘住，人們又慌亂地將其粗暴扯出，就很容易對私密處產生傷害。

@dr.staci.t

##femininehygiene ##gyn ##idknever ##icecube ##icecubechallenge ##edutok

original sound - Staci Tanouye, MD

佛州的婦科醫生塔努耶（Staci Tanouye）也在TikTok影片中指出，冰塊的pH值和水相似，一般在7.0左右，接近中性，但女性陰道內的pH值通常落在4.0左右，呈弱酸性，隨意將冰塊放入陰道、改變其pH值可能增加女性染病風險，是一種十分不健康的行為，因此婦科醫生們都規勸女性，千萬不要再進行這種往陰道內塞冰塊的奇異挑戰。

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