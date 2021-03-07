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福島核災將屆10週年　廢爐作業前景難料

▲▼ 福島核災將屆10週年。（圖／路透）

▲福島第一核電廠。（圖／路透，下同）

文／中央社東京7日綜合外電報導

日本福島核子事故將屆10週年，這10年來雖然在減少「污染水」及取出殘留核燃料等取得進展，但「核廢水」如何處理及熔融核燃料團塊如何取出等依舊難解，讓廢爐作業前景難料。

福島第一核電廠2011年受到311大地震（日本稱東日本大震災）帶來海嘯影響發生核子事故，東京電力公司（簡稱東電）10年來持續進行核燃料取出等作業，日本政府與東電希望能在2041年到2051年完成廢爐。

日本時事通信社報導，過去10年來，東電在減少福島第一核電廠「污染水」產生量等方面已有進展，但另一方面，在取出熔融核燃料團塊則幾乎尚未著手，依據目前的時程表，要完成整個廢爐作業，至少還得花上20 年到30年。

東電為冷卻福島第一核電廠內的熔融核燃料團塊，必須不停往反應爐注水，加上地下水及雨水流進反應爐建物內，每天持續產生帶有輻射物質的「污染水」，在2014年5月時，每天產生量約540公噸。

東電後來採取相關措施減少污染水，到2020年時，已成功讓每天產生量降低到約140公噸。

▲▼ 福島核災將屆10週年。（圖／路透）

污染水透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質，最後變成「核廢水」，同樣每天持續增加中。東電在福島第一核電廠腹地不斷興建儲水槽，目前數量已超過1000 座，截至今年2月止，核廢水儲存量高達124萬公噸。

至於核廢水該如何處理，日本政府內部一直以排放入海作為討論主軸；不過，福島縣漁業相關人員堅決反對核廢水排放入海，讓日本政府至今無法做出結論。

福島第一核電廠在核子事故後的作業環境，過去10 年也有大幅改善，雖然在核電廠腹地內還是得配戴面罩及穿著防護服，但因為持續採取除去遭污染的表層土等對策，目前腹地內96%的面積，已可穿著輕便裝備進行相關作業。

有關從建築物內「用過核燃料池」取出殘存核燃料的作業，4號機已在2014年12月完成；發生爐心熔毀的3 號機，也剛在今年2月完成作業。

▲▼ 福島核災將屆10週年。（圖／路透）

被視為福島第一核電廠廢爐最大難關的熔融核燃料團塊取出作業，原訂今年實施；不過，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，負責取出作業的機器手臂生產出現延誤，連帶影響熔融核燃料團塊取出作業。

熔融核燃料團塊是核燃料發熱熔解後，跟反應爐內的爐體碎片等混雜在一起，目前推估加總1號機到3號機的核燃料團塊可能達880公噸，但詳細情況並不清楚。

今年2月13日福島縣外海發生的最大震度6強地震後，福島第一核電廠內的1號機及3號機一次圍阻體容器（PCV）內水位下降，損傷處可能擴大，顯示核子事故即使過了10年，仍持續呈現不穩定狀態。

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