17歲啦啦隊長「未婚懷孕6月」！男友密謀1周捅死她　屍體塞垃圾桶

▲美國17歲啦啦隊長布里安娜（Breana Rouhselang）懷孕並錯過人工流產期限，卻因此被男友殺害。（圖／翻攝自Facebook／Breana Rouhselang）



記者吳美依／綜合外電報導

美國印第安那州發生一起可怕謀殺案，17歲啦啦隊長布里安娜（Breana Rouhselang）發現自己懷孕，她內心一直感到糾結且不知所措，因此直到懷孕6個月才把實情告訴男友，卻早已錯過州政府規定的墮胎期限。16歲球員男友亞倫（Aaron Trejo）太害怕要當爸爸，秘密籌畫一周後，竟把女友刺死，並將遺體塞入垃圾桶內。

綜合外媒報導，布里安娜與亞倫小學時期就認識了，直到就讀米沙沃卡高中（Mishawaka ），才在長期訓練和比賽的過程中日久生情、正式交往，但2人都非常低調，因此許多親友都不知情。

亞倫發現女友錯過懷胎22周的人工流產期限，嚇得不知所措，1周後卻約女友見面，自稱想到解決方法。布里安娜2018年12月8日晚間11時左右出門後卻不見蹤影，遺體隔日凌晨在附近披薩店外的垃圾桶被發現，頭部與上半身被黑色塑膠袋包住，圍巾緊緊繞在脖子上。

▲亞倫（Aaron Trejo）16歲時殺害懷孕女友與其孩子。（圖／翻攝喬瑟夫郡檢察官辦公室）

根據驗屍結果，布里安娜死前曾被人用圍巾狠勒頸部，最後死於多處刺傷，她肚子裡的小孩也不幸去世。亞倫起初否認涉案，最後坦承對於女友隱瞞懷孕一事感到非常憤怒，因此才會痛下殺手。

雖然律師一度試圖以年齡、心理不成熟為由換取從輕量刑，但檢方指出，嫌犯行兇時已經年滿16歲，在壓力之下竟選擇策畫並實施極端暴力。亞倫2020年10月承認殺害女友與其未出生的孩子，謀殺罪與殺嬰罪成立，今年1月被判處65年有期徒刑。

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