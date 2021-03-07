她遭13歲少女強推墜樓…「頭著地」當場死亡！　驚悚監視器畫面曝

▲少女將塔普拉到矮牆邊推下樓。（圖／翻攝自YouTube／Zee 24 Taas）

記者張方瑀／編譯

印度一名33歲女子日前從一棟專門收治精神病患的大樓摔落，頭部著地當場死亡，當時警方原要判定為意外墜樓，但調閱監視器後發現，竟然是另外同樣患有精神疾病的13歲少女，將這名女子一路推到牆邊，再奮力將她推下樓。

▲▼少女將塔普推下樓後還留在原地張望。（圖／翻攝自YouTube／Zee 24 Taas）



根據《THEINDIAPRINT.COM》報導，33歲的塔普（Anita Tapre）已經在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一棟專門收治精神病患的基金會大樓居住20年，但她卻在2月26日下午5時左右突然墜樓，頭部直接著地當場身亡。

警方到場後原本要判定為意外，結果卻在基金會提供的監視器畫面中發現，塔普竟然是遭另外一位年僅13歲、同是精神病患的13歲少女推下樓。

從曝光的監視器畫面可以看到，這名少女先是將塔普慢慢拉到矮牆旁邊，再從後面不斷推她，最後塔普直接頭部向下墜地身亡，而少女還繼續站在牆邊張望近13秒後才離開。現在犯案少女已被拘留，但由於她未成年又患有精神病，目前警方也正在理解事發原因。

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