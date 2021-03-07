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緬甸今萬人示威　軍警實彈鎮壓多人傷！官媒：議員涉叛國最重死刑

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸上萬名示威者今（7）再度走上街頭，北部撣邦警方持續使用催淚瓦斯及閃光彈與示威者對峙，而曼德勒省歷史悠久城市蒲甘（Bagan）則有警方朝抗議群眾開槍，發射實彈，多人受傷遭逮。此外，緬甸官媒7日報導，議員們一旦參與宣稱是合法政府的「緬甸聯邦議會委員會」，將觸犯叛國罪，未來可能面臨死刑或22年監禁。

▲▼ 緬甸7日持續有示威者上街。圖為第2大城曼德勒市。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第2大城曼德勒市7日湧現大批示威人潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 緬甸7日持續有示威者上街。圖為第2大城曼德勒市。（圖／達志影像／美聯社）

綜合路透、法新社報導，緬甸各大城市7日再度可見示威者上街，曼德勒省首府曼德勒市（Mandalay）遊行人數最多，在默哀2分鐘後靜坐抗議，悼念被軍警殺害的平民。最大城仰光的警察士兵則是拆除臨時路障，使用催淚瓦斯及閃光彈驅趕示威者。

曼德勒省歷史悠久城市蒲甘（Bagan）則有警方朝抗議群眾開槍，發射實彈，多人受傷並遭逮捕。

「我們願為我們的國家而死」，仰光示威者Maung sangkha坦言，如今眼前的狀況比過往政府都還要糟。另名在土瓦（Dawei）的抗議人士則說，「（軍警）奪人性命就像殺雞、殺鳥一樣，如果不反抗那我們要怎麼辦？我們必須反抗。」

依據聯合國人權辦公室統計，自從政變以來，至少有54人喪命，且實際人數可能高出更多，且有超過1700人被逮捕。軍政府現正推動當地銀行8日重新恢復運作，官媒也在6日宣布，一旦公務員選擇持續罷工將被解雇，此一政策會在8日起生效。

▲▼ 緬甸7日持續有示威者上街。圖為最大城仰光。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼仰光也有反軍事政變抗議群眾，軍警持槍瞄準示威者。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 緬甸7日持續有示威者上街。圖為最大城仰光。（圖／達志影像／美聯社）

原實質領袖翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟（NLD）表示，在軍政府6日晚間的夜襲逮捕行動中，部分黨內人士被捕，但現階段無法確認確切被抓走的人數。軍政府並未公布6日晚間夜襲行動拘捕的具體人數。

緬甸官媒7日報導，「緬甸聯邦議會委員會」（Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw）宣稱是合法選舉產生的政府，參與的議員們觸犯叛國罪，未來可能面臨死刑或22年監禁。

另據印度官員6日的說法，現已有48名緬甸人越境進入印度東北部米佐拉姆邦，「至少還有85名緬甸平民正在邊境等待進入印度。」但緬甸當局已致函印度，要求遣返本週逃到印度的8名緬甸員警。

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