緬甸今萬人示威　軍警實彈鎮壓多人傷！官媒：議員涉叛國最重死刑

記者詹雅婷/綜合報導

緬甸上萬名示威者今(7)再度走上街頭,北部撣邦警方持續使用催淚瓦斯及閃光彈與示威者對峙,而曼德勒省歷史悠久城市蒲甘(Bagan)則有警方朝抗議群眾開槍,發射實彈,多人受傷遭逮。此外,緬甸官媒7日報導,議員們一旦參與宣稱是合法政府的「緬甸聯邦議會委員會」,將觸犯叛國罪,未來可能面臨死刑或22年監禁。

▲▼第2大城曼德勒市7日湧現大批示威人潮。(圖/達志影像/美聯社)

綜合路透、法新社報導,緬甸各大城市7日再度可見示威者上街,曼德勒省首府曼德勒市(Mandalay)遊行人數最多,在默哀2分鐘後靜坐抗議,悼念被軍警殺害的平民。最大城仰光的警察士兵則是拆除臨時路障,使用催淚瓦斯及閃光彈驅趕示威者。

曼德勒省歷史悠久城市蒲甘(Bagan)則有警方朝抗議群眾開槍,發射實彈,多人受傷並遭逮捕。

Several people have been wounded and arrested in #Bagan , one of Myanmar’s UNESCO World Heritage Sites, as police and soldiers fired live ammunition on anti-regime protesters on Sunday morning. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/SllYKSmT9y

Security forces are seen violently cracking down on protesters in Yangon's Kyauktada Township on Sunday. In an earlier tweet, we identified this scene as Mandalay. We apologise for the error. pic.twitter.com/s23P39Earj