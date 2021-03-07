甜美公務員PO文「自慰棒壞了」！網友灌爆辱罵　同事冷眼逼到離職

▲烏克蘭一名公務員發文抱怨自慰棒壞掉，竟被網路霸凌，甚至逼到離職。（圖／翻攝Instagram帳號angie_badmama）

記者吳美依／編譯

烏克蘭中央選舉委員會公關主任、30歲的安琪拉（Angela Eremenko）在社群媒體上發文，抱怨自慰棒壞掉了，未料引來大批網友留言怒罵，批評字眼不堪入目。她自認遭到嚴重網路霸凌，公司和同事卻沒有給予任何支持，由於無法忍受辦公室的不友善氣氛，最後被逼得離職。

根據《每日星報》報導，安琪拉表示，故障的自慰棒「震動兩下、閃爍著紅色指示燈，然後就不會動了。如果要說這毀了我的第一次還不夠，我把它拿去充電，但卻沒有用」，只好和男友回到情趣用品店，最後得以換貨。

安琪拉的貼文意外惹怒社會大眾。網友們氣憤留言，「妳是認真的嗎？一名中央選舉委員會的員工？妳可能需要換份工作」、「官員們，你們完全瘋了嗎？」、「找個正常男人來愛妳吧！」、「這是我們生活的新現實嗎？她寫得好像在描述一支牙刷一樣」、「如果我的女人需要自慰棒，我會很沮喪的」。

安琪拉對此感到非常不解，「我只是寫了一篇故障自慰棒的貼文，如今有數百則留言都在批評我墮落到什麼地步」。她呼籲那些砲轟自己的網友，與其發表辱罵言論，不如去享受一場美好的性關係，「這樣還比較健康」。

安琪拉認為，烏克蘭社會還沒準備好，把為國效力者真正看成一個「人」，「我不能談論性，不能提起敏感話題，因為這和公僕的形象完全不同」，甚至開玩笑說，在大眾刻板印象裡，公務員必須是「擁有偏執傾向，只會關燈用傳教士姿勢做愛的人」。她離職後著手撰寫新書，其中高達25頁都在談論性慾望。

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