爬到樹上搭帳篷！他落地秒遭「6米腐爛巨木」壓趴　頭破慘死

▲英國一名25歲男子才剛搭好「樹帳篷」，竟被用以當作支點的其中一棵腐爛巨木砸死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

來自英國的萊恩（Ryan O'Carroll）帶著妻子史蒂芬妮（Stephanee Leal-Sanchez）、弟弟尼克（Nick）出遊，晚間抵達康瓦耳郡（Cornwall）特希迪鄉村公園（Tehidy Country Park）後，決定在3棵樹之間架起如吊床般的「樹帳篷」，未料才剛完工、回到地面不久，就被其中1棵至少6公尺高的腐爛巨木壓倒，頭部嚴重創傷、器官衰竭而死。

《鏡報》報導，一行人去年8月10日從南安普敦出發，前往康瓦爾郡遊玩。萊恩僅透過手機手電筒的燈光照明，搭好帳篷後，還用手拉扯各角落，確認安全穩固，才先後協助弟弟和妻子進入，未料就在此時發生憾事。

史蒂芬妮回憶，她被老公抬起來，正要爬入帳篷時，卻突然重摔地面並昏厥，不知過了多久，聽見尼克呼喚自己名字，才驚覺被困在已經倒塌的帳篷裡，趕緊出聲呼救。2人都平安脫困後，竟看見萊恩被巨木壓倒在地，已經沒有呼吸和脈搏。

▲樹帳篷（Tree Tent）是利用繩索和3個錨點產生的拉力，把帳篷騰空架在樹上，像是吊床一樣。萊恩在3棵樹之間搭起樹帳篷。圖為推特網友分享的樹帳篷。（圖／翻攝Twitter@commongunsense）

史蒂芬妮和尼克透過閃爍手電筒吸引路人前來幫忙，並且通報緊急專線999，消防員到場將巨木移開，醫護人員也趕緊實施心肺復甦術。萊恩一度恢復心跳，但隔日仍不幸在普利茅斯（Plymouth）的德理福醫院（Derriford Hospital）去世。

根據調查結果，萊恩架設帳棚的高度，遠遠高於說明書建議的最大高度4英尺，被腐爛的梣樹（ash tree）砸成重傷後，死於嚴重腦部創傷、多重器官衰竭以及心臟驟停。

警方指出，泰希迪鄉村公園不允許露營，停車場也有相關告示，此外，該樹過去沒有危險紀錄，可能是帳篷的固定工具對腐木施加過大壓力，才會釀成倒塌。公園管理部門表示，這棵30年樹齡的梣樹已經被認定死亡，但不會造成立即危險，因此才會根據林業局規定留在原地。

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