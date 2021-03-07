加州迪士尼解封了！4月1日起「有條件重開」　閉園1年利潤狂跌99%

▲加州迪士尼樂園在停業逾1年後，終於將在4月1日有條件重新開放。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州迪士尼樂園和其他主題公園因新冠疫情停業已逾一年，加州衛生及公共服務部部長加利（Mark Ghaly）5日宣布，迪士尼樂園最早將於4月1日有條件重新開放。此外，州內被允許重新開放的營業場所還包括室外球場和體育場等。

綜合CNN等當地媒體報導，加利表示，加州的新冠疫情已逐漸趨緩，再加上疫苗的出現，當地居民有望逐步恢復過去的生活，「我們覺得現在是恰當的時機，可以開始以某種謹慎、安全的方式，緩慢而穩定地重新引入這些活動」。

BREAKING: Disneyland Resort Theme Parks and Universal Studios Hollywood Can Reopen April 1st, 2021https://t.co/hbQpXYvA1Q pic.twitter.com/Hm9E6FCLKV — Disneyland News Today (@dlnt) March 5, 2021

迪士尼樂園總裁波特洛克（Ken Potrock）指出，「重新在今年春天開放主題公園的營業，將有助於讓成千上萬的人重返工作崗位，為企業和社區提供了極大的幫助，我們對此感到十分鼓舞，也已經迫不及待歡迎客人們回來，並期待快點公佈開業日期」。

不過，即使政府點頭放行主題樂園重新開放的計劃，但室內遊樂設施仍需維持關閉。此外，主題公園在開放初期只能接待加州當地居民，民眾也不被允許在室內用餐。報導稱，由於去年迪士尼大部分的實體業務都被關閉，因此該公司2021年第一季的利潤只有2900萬美元（約新台幣8億元），比去年的21億美元（約新台幣587億元）下滑了99%。

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