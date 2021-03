加州迪士尼解封了！4月1日起「有條件重開」　閉園1年利潤狂跌99%

▲加州迪士尼樂園在停業逾1年後,終於將在4月1日有條件重新開放。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國加州迪士尼樂園和其他主題公園因新冠疫情停業已逾一年,加州衛生及公共服務部部長加利(Mark Ghaly)5日宣布,迪士尼樂園最早將於4月1日有條件重新開放。此外,州內被允許重新開放的營業場所還包括室外球場和體育場等。

綜合CNN等當地媒體報導,加利表示,加州的新冠疫情已逐漸趨緩,再加上疫苗的出現,當地居民有望逐步恢復過去的生活,「我們覺得現在是恰當的時機,可以開始以某種謹慎、安全的方式,緩慢而穩定地重新引入這些活動」。

迪士尼樂園總裁波特洛克(Ken Potrock)指出,「重新在今年春天開放主題公園的營業,將有助於讓成千上萬的人重返工作崗位,為企業和社區提供了極大的幫助,我們對此感到十分鼓舞,也已經迫不及待歡迎客人們回來,並期待快點公佈開業日期」。

不過,即使政府點頭放行主題樂園重新開放的計劃,但室內遊樂設施仍需維持關閉。此外,主題公園在開放初期只能接待加州當地居民,民眾也不被允許在室內用餐。報導稱,由於去年迪士尼大部分的實體業務都被關閉,因此該公司2021年第一季的利潤只有2900萬美元(約新台幣8億元),比去年的21億美元(約新台幣587億元)下滑了99%。

#Breaking: California theme parks, ballparks & stadiums can reopen April 1, with strict limits: Outdoors only, Californians only. Sports/concerts: 20% capacity in Red Tier, 33% in Orange. Amusement parks 15% Red, 25 Orange. Hello #Disneyland #SFGiants #Athletics #Dodgers #Padres pic.twitter.com/klFAHET3mA