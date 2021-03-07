南非養殖場「1.5m吃人鱷魚」大規模出逃！　數百隻潛入河中抓不回

▲鱷魚具有強大咬合力。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

南非西開普省一間養殖場3日發生鱷魚大規模脫逃事件，外傳有數百隻逃出養殖場進入河中，儘管當局緊急派員協助抓回，現已有27隻鱷魚被捕獲、另外7隻被撲殺，但確切逃脫數量仍無法確定。目前已知養殖場原有約5000隻鱷魚，外傳失蹤的鱷魚身長約1.2公尺至1.5公尺；截至5日，警方與動保人員仍在持續進行搜索。

綜合BBC等外媒報導，該間養殖場位在西開普省城鎮邦尼維爾（Bonnievale）附近，場內原有大約5000隻鱷魚，但就在3日這天，數百隻鱷魚穿越已破損的籬笆圍欄，逃往布里德河（Breede River）。相關人員目前仍在確認鱷魚脫逃的確切數量。

開普自然環境組織發言人萊恩（Petro van Rhyn）表示，儘管這群鱷魚先前被圈養，但仍相當危險，敦促當地民眾遠離河岸邊，「到底是100隻還是1000隻，這我們無法確定。」另據路透報導，這些逃脫的鱷魚有著「吃人」（man-eaters）的臭名。

當地警方現已設立專責小組，並在河岸邊設置裝有食物的誘餌籠來抓捕鱷魚，但此方法的成效並不顯著，因為河裡的魚數量相當多。相關人員正把注意力集中在逃脫點上游5公里至下游3公里之間的區域。

不過萊恩也說，鱷魚攻擊人類的潛在可能性低，因鱷魚是夜行性動物，也容易受驚，不太可能在大街上看到鱷魚。

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