文在寅列「疫苗接種」優先對象！6月赴英參加G7峰會　最晚4月接種

▲南韓總統文在寅預計將於3月下旬、最慢4月上旬前完成第一次新冠疫苗接種。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

今年度七大工業國集團高峰會（G7）由英國輪值主席國，預計將於6月11至13日在康瓦爾郡舉辦，其中南韓總統文在寅收到英國首相強森（Boris Johnson）寄出的邀請函，確認出席。對此，南韓防疫當局表示，隨著文在寅確定將於6月前往英國出席G7峰會，將會優先安排接種新冠疫苗。

根據《韓聯社》報導，南韓新冠疫苗預防接種管理班長鄭景實（정경실，音譯）於昨（6）日下午在例行記者會上坦承，已知悉青瓦台於先前表示總統文在寅將因應出席G7峰會而接種新冠疫苗。

根據南韓防疫當局1月28日頒布的疫苗接種施行計畫，一旦出現因履行必要公務、從事主要經濟活動而必須在短期內緊急出國者，將經過嚴格的證明程序檢驗，可安排優先接種。

據悉，青瓦台4日透過發言人康珉碩（강민석）表示，文在寅願意接種新冠疫苗，而至於具體的接種時間，將針對英國G7峰會的時程進行安排，考量到阿斯利康（AZ）疫苗需分2次施打、且前後需間隔8周，因此最晚必須在4月上旬以前完成第一次接種。

隨著文在寅同意接種新冠疫苗，將可提升全民對疫苗的信賴程度與接種意願。根據統計，截至7日下午，已有9人在接種AZ新冠疫苗後死亡，其大部份生前患有慢性疾病。

►南韓新冠AZ疫苗2天爆5死！總統文在寅「願接種疫苗」...最晚4月前

►南韓確定出席G7高峰會！收到英相強森邀請函...感嘆防疫一級棒

聽Podcast掌握國際局勢

熱銷30年！資生堂百優乳霜加大版下殺2100元