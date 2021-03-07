「嘉易創」輔導新興店家成立品牌　鼓勵青年返鄉創業

▲嘉易創創育中心輔導在地店商家國內外行銷，鼓勵青年返鄉創業。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

經濟部地方型創育機構「嘉易創創育中心」為協助地方特色品牌行銷與加速曝光，並推動在地產業創新轉型，達到落實地方深耕與資源共創共享之目標，與在地青年創業家組成的「嘉義市挺青年多元發展創業協會」共同成立品牌並於嘉義大學創業夢基地舉辦簽約啟動儀式，嘉義市工商發展策進會陳香縈總幹事擔任見證。

▲嘉義新興店家。（圖／記者翁伊森攝）

初期輔導的在地青創企業分別為小夫妻拌麵、寶兒媽咪嬰兒副食品、小伍妹麻辣涼麵、伊米咖啡、三隻小兔義式冰淇淋、義興嘉釀、及薯職人，希望透過在地品牌企業打造地方青創群聚，共同促進地方青年創業與中小企業發展。

▲嘉義新興店家。（圖／記者翁伊森攝）

嘉易創創育中心黃振瑋執行長表示，創育機構的責任是推動中小企業轉型及在地產業輔導、診斷與資源對接、提升產業競爭力，接下來嘉易創會將更多的心力放在嘉義的創業輔導與商圈連結，建置資源整合機制，協助產業市場開拓，增加企業形象、能見度，帶領企業邁向永續經營，讓大家看見嘉義團結的精神與在地專業團隊，共同推動在地特色與產業，更藉由品牌化的方式來持續發酵，打造創新且有”嘉鄉味”的嘉義是大家共同的目標。

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