17歲賤民少女「曝屍農田」皮膚剝落慘死！警逮12嫌　村民憤怒丟石

▲印度一名賤名少女遭性侵殺害。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合外電報導

印度一名17歲的少女日前外出後遲遲未返家，她的家人焦急尋找後，竟在一處偏僻農地找到少女渾身是傷的遺體，脖子有勒痕且部分皮膚剝落，胸部還有很深的指甲痕，明顯是遭人性侵殺害後棄屍。目前已逮捕12名可能嫌疑犯，而滿滿怒氣的村民也在警方抵達後丟擲石塊洩憤。

根據《印度斯坦時報》報導，印度北方邦阿里格爾縣（Aligarh）一名種姓階級為賤民的17歲少女，在2月28日一早出門蒐集家畜飼料後失蹤，家人晚間開始四處尋找後，村民就在附近一座偏僻農田發現她渾身是傷的半裸屍體。

報導指出，少女衣服破碎，頸部留有勒痕，胸部也有明顯的指甲印，就連部分皮膚也因為在佈滿碎石的農地拖拉而剝落。

Her body was found in a wheat field around one km from village https://trib.al/LP1joRx 由 The Hindu 發佈於 2021年3月1日 星期一

警方趕抵現場後，初步判定為性侵殺害，而當地村民也在此時感到憤怒不已，紛紛朝著警察丟擲石頭，造成2名員警受傷；村民們也在一名高階警官保證，會將少女的遺體送交法醫解剖，並採取嚴厲行動後，才讓警察離開。

警方指出，少女的死因是窒息，而從身體的傷痕來看，她死前曾奮力抵抗，並遭人毆打拖行至少20公尺後棄屍。目前警方已成立5個小組進行調查，並已逮捕12名可疑的嫌疑犯，現階段正在比對這12人的DNA，是否和少女體內殘留的相符。

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