消耗量僅次於水！「地球1資源」消失中　未來恐現爆炸性需求





▲沙子每年消耗量僅次於水。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

人類社會建立在「沙子」之上，不但是建造道路橋梁主要資源、智慧型手機螢幕的材料之一，甚至在矽晶圓生產過程也需要用到沙。科學家表示，儘管沙子是最不受重視的大宗商品之一，但全球每年消耗量僅次於水，需求量大，如今令人擔憂的是，沙資源現正面臨匱乏流失，是21世紀永續發展面臨的最大挑戰之一。

CNBC報導，沙其實在日常生活相當常見，但由於都市迅速發展等因素，全球沙子用量在過去20年增加3倍，此一增幅遠超過岩石風化、水侵蝕等自然生成的速度。BBC曾經報導，人類如今面臨6大自然資源枯竭，需要數千年侵蝕形成的沙子就是其中一項。

至於全球沙子使用狀況，即便無法精準監測，但仍能間接測量，以沙與水泥的高度關聯性來看，全球每年水泥產量約為41億噸，且砂礫使用量是水泥的10倍，這也意味著，全球每年約消耗400億噸至500億噸的沙子。

聯合國環境規劃署氣候科學家佩杜齊（Peduzzi）坦言，「以往大家都以為沙資源到處都有，從未想過有天會被用完」，但沙資源缺乏的狀況已在某些地區開始上演，未來可能在沙子供應及土地規劃面臨挑戰。

儘管幾乎每個國家都有沙的存在，像是海岸線沿岸、沙漠等，但並非所有沙子都有具有工業價值。放眼全球，中國、印度砂石開採對河流、湖泊、海岸線所造成的影響相當大，背後關鍵原因就是基礎建設及建築需求。

佩杜齊指出，儘管各國政府2019年首度意識到與沙有關的環境危機，但仍未獲得重視，「這個觀念還很新，許多發展政策甚至沒有提及沙子」，隨著未來工業化、人口增長、都市化等發展，對沙子的需求可能出現爆炸性增長。

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