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金正恩終於「笑了」！站第3排與官員興奮合照...強調重視民心

▲▼金正恩舉行為期4天的講習會。（圖／路透社）

▲金正恩舉行為期4天的講習會。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人、勞動黨總書記金正恩從3日起連續4天親自主導「市、郡黨部責任書記講習會」，並於昨（6）日發表閉幕演說，向各道、市、郡級黨部責任書記強調重視民心，結束後與200多名參加人員在勞動黨總部大樓前拍攝紀念合照，其站在第3排並露出微笑，展現與平常不同的親和力，似乎非常滿意此次講習會取得的成果。

根據北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》，金正恩6日在閉講演說向台下200多名來自各道、市、郡的黨部責任書記強調應時時刻刻重視民心，打造出讓人民能享有實質福利與文明的幸福土地，在勞動黨成立以來首次向各地黨領導基層實施的講習會上，對幹部、黨員、勞工抱持相當大的期待。

南韓媒體《News1》分析，參加者皆是來自各道、市、郡的黨內基層領導人員，金正恩此次親自主持教育講習會，除了整肅綱紀以外，透過重視各地經濟均衡發展、追求改善各地人民生活水準，並推動5年國家經濟發展計畫能確實達成，以求確立今年勞動黨第8次全代會上所制定出的路線，確保在經濟領域上取得實際成效。

▲▼金正恩與勞動黨各市、郡黨部責任書記拍攝紀念合照。（圖／路透社）

▲▼金正恩與勞動黨各市、郡黨部責任書記拍攝紀念合照。（圖／路透社）

▲▼金正恩與勞動黨各市、郡黨部責任書記拍攝紀念合照。（圖／路透社）

金正恩近年追求軟硬兼施的領導手段，此次講習會雖以和諧的氣氛結束，但北韓經濟情況十分嚴峻，若相關官員依舊無法取得實際成效，則恐怕重演2月勞動黨中全會時，金正恩在台上面紅耳赤斥責涉事相關部門與官員的場景。

另外，金正恩的心腹、登上北韓權力最高層第3把交椅的勞動黨組織書記趙甬元（조용원）則在講習會第4天上向台下講解，各市、郡級黨部組織在遵守黨中央唯一的領導體制應注意的各種原則，並點出各地方在經濟事業上出現的缺失，其先前也在2月的中全會上訓斥台下的官員。

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