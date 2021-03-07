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南韓鮮肉滑冰選手「歸化中國」！性騷脫褲遭禁賽　網友罵：別回來

▲▼來自南韓的短道競速滑冰選手林孝俊，傳已悄悄入籍中國。（圖／達志影像）

▲來自南韓的短道競速滑冰選手林孝俊，傳已悄悄入籍中國。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓短道競速滑冰選手林孝俊（임효준）曾於2018年平昌冬奧代表南韓奪下金牌、銅牌，一度是具代表性的王牌選手，不料卻因隔年攀岩訓練時將隊友黃大憲（황대헌）的內褲扯下，使其在女隊友面前露出生殖器而被對方指控性騷擾，不僅全隊遭趕出鎮川選手村，自己也遭禁賽1年。不過近日有消息指出，林孝俊已悄悄歸化中國籍，準備於2022年披上五星旗出征北京冬奧，引起南韓社會非議。

根據《韓國日報》，年僅24歲的林孝俊2020年底在與所屬隊「高陽市廳」的合約到期後，並未完成續約，在無團隊的支援下獨自完成訓練，其所屬的運動經紀公司BRION COMPANY在聲明中透露，「（林孝俊）年紀輕輕，由於近期無法繼續維持選手生活，才在各種困難下做出如此決定。」

▲▼林孝俊曾在平昌冬奧奪下金牌、銅牌。（圖／達志影像）

▲▼林孝俊曾在平昌冬奧奪下金牌、銅牌。（圖／達志影像）

▲▼林孝俊曾在平昌冬奧奪下金牌、銅牌。（圖／達志影像）

運動經紀公司BRION COMPANY發表聲明，解釋林孝俊最終決定入籍中國的原因，「林孝俊十分渴望繼續滑冰，當然是希望披上太極旗（南韓國旗）、以韓國選手的身份出戰北京冬奧，不過（性騷擾）官司訴訟仍在持續當中，加上大韓競技滑冰聯盟做出的處分仍未失效，我們認為他若要披上太極戰袍出戰奧運的夢想恐怕難以實現。」

報導指出，林孝俊極有可能在2022年以中國國家代表隊的身份出戰北京冬奧，成為對南韓極具威脅的對手。

林孝俊曾在2018平昌冬奧男子短道競速滑冰1500公尺、500公尺分別奪下金牌與銅牌，不料卻因性騷擾事件而遭大韓競技滑冰聯盟奪取出賽資格1年，而其性騷擾官司訴訟於2020年5月一審判處罰金、同年11月二審宣告無罪，目前正等待大法院（最高法院）判決結果。

▲平昌冬奧短道競速滑冰男子1500公尺金牌林孝俊。LIM Hyojun（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓網友對林孝俊「背叛國家」行為相當氣憤。（圖／達志影像／美聯社）

林孝俊歸化中國籍的消息一出，維基百科韓文版的介紹上，也立刻被改成「來自大韓民國的中華人民共和國短道競速滑冰選手」，而姓名也以中文拉丁字母漢語拼音標示，相當諷刺！南韓網友氣憤表示，「你出局了！最好別再回來，你已經是中國人了」、「應永遠禁止他回國」、「醜陋的中國人性騷犯，應立即將他驅逐出境」、「為什麼就一定要挑中國」、「還以為是遭遇什麼委屈的事。」

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