美韓明進行聯合軍演！拜登就任首場軍演規模遭縮減　嚴防北韓挑釁

▲今年美韓聯合軍演將於8至18日實施。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年上半期美韓聯合軍演的聯合指揮所訓練將於明（8）日起實施，至本月18日結束，為期9天，考量到全球新冠疫情影響，全程將採取電腦兵推形式，無野外機動訓練，同時此次軍演將不進行完全運用能力（FOC，完全作戰能力）評估。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，南韓聯合參謀本部今（7）日上午表示，受到全球新冠疫情影響，為求維持戰鬥準備態勢，同時韓美同盟考量到推動韓半島（朝鮮半島）無核化、永久和平以及投入各種外交努力等條件，決定從本月8日起實施為期9天的今年上半期聯合指揮所訓練。

以往美韓聯合軍演皆會區分前半部、後半部，然而受到疫情影響，本次聯合軍演將不另行區分。且此次軍演將縮減參與人員與規模，透過活用各指揮所等空間，追求降低並分散參與軍演人員密度，且全程採取具追求防禦性質的電腦兵推形式，不另外進行野外機動訓練。

而南韓文在寅政府追求任內從美軍手中移轉戰時指揮權，不過受到全球疫情影響，美軍極力縮減參與軍演人數與規模，在雙方協商下，其中的FOC完全作戰能力評估將延至下半期實施。不過，南韓軍方也表示，本次軍演將進行部分FOC能力評估的站區作戰預演，以求在歸還戰時指揮權上能有實質進展。

另外，本次美韓聯合軍演為拜登就任美國總統後的首次軍演，雙方嚴防北韓（朝鮮）以此為藉口趁機進行軍事挑釁的可能。據悉，北韓最高領導人金正恩曾於去年12月呼籲美韓雙方停止軍演，強調兩韓關係是否可重回「3年前的暖春」，取決於南韓當局的作為。

►美韓聯合軍演擬3月強行實施！北韓恐「試射飛彈」威脅停辦

聽Podcast掌握國際局勢